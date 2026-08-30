Reportan fuerte carga vehicular por suceso en Puente Belice

La Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala reportó que un incidente ocurrido bajo el Puente Belice causa un fuerte congestionamiento este domingo, 30 de agosto de 2026, en la pista que conduce de las zonas 17 y 18 hacia la zona 6 capitalina.
Las autoridades viales compartieron imágenes en las que se ve el fuerte congestionamiento en la vía, mientras varias ambulancias se ubican en uno de los extremos del Puente Belice.
Mientras tanto, Bomberos Voluntarios reportaron por medio de sus canales oficiales que bajo el Puente Belice fue encontrado un hombre fallecido. Los rescatistas mostraron imágenes en las que se ve que el fallecido fue encontrado sobre un techo de lámina de una de las viviendas de la colonia Jesús de la Buena Esperanza.
El referido cuerpo de rescate narró que sus efectivos fueron destacados al área que se ubica bajo el Puente Belice para atender la emergencia y tras los procedimientos de rigor, constataron que el hombre encontrado ya había fallecido. Los rescatistas de la cuarta compañía de Bomberos Voluntarios gestionaron el apoyo de las autoridades para resguardar el área, en espera del Ministerio Público para realizar las primeras investigaciones.
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Hombre fallecido bajo Puente Belice
Los rescatistas no identificaron al hombre fallecido, pero indicaron que aparenta unos 50 años de edad. Agregaron que la víctima mortal fue encontrada vistiendo pants de color rojo, camisa negra y zapatos blancos.
Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento de la víctima mortal bajo el Puente Belice. Determinaron que será el ente investigador quien determine los detalles del suceso.
Cabe destacar que la víctima mortal quedó sobre el techo de lámina de una vivienda del sector.
Mientras tanto, las autoridades de tránsito confirmaron que mantiene un operativo en el sector para apoyar el paso de vehículos. En sus canales oficiales reportaron que los dos carriles con sentido norte permanecen habilitados.
Asimismo, las autoridades pidieron a los usuarios de la vía que conduzcan con precaución y sigan las indicaciones de los agentes viales. "Si es posible, utilice rutas alternas como Calzada La Paz", solicitaron.