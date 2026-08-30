Insivumeh reporta temblor de 4.2 grados durante la madrugada

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), por medio de su departamento de investigación y servicios geofísicos, de la sección de sismología, reportó que un temblor de 4.2 grados se hizo sentir durante la madrugada en el territorio nacional.
Según el reporte compartido por medio de canales oficiales, el sismo ocurrió a las 05:21:23 horas y el epicentro se ubicó en el océano Pacífico, frente a las costas de Chiapas, Retalhuleu y San Marcos.
Los cuerpos de socorro no reportaron emergencias, ni alarma por el temblor de 4.2 grados reportado por el Insivumeh. Asimismo, indicaron que durante las últimas 24 horas se han registrado 31 sismos, de los que ninguno ha sido reportado como sensible por la población.
Durante todo el año, el ente científico indicó que han ocurrido 5 mil 416 sismos, de los que 138 han sido sensibles en el territorio nacional.
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¿Qué hacer en caso de temblor?
En su portal oficial, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó que Guatemala es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación geográfica y la interacción de placas tectónicas.
Las autoridades recomendaron que cada hogar cuente con un Plan Familiar de Respuesta, identifique las zonas seguras dentro de la vivienda, conozca las rutas de evacuación y tenga preparada la mochila de las 72 horas con agua, alimentos no perecederos, documentos importantes, medicamentos, linterna, radio y otros insumos básicos.
"La preparación anticipada permite actuar con mayor rapidez durante una emergencia", aseguró Conred.
"Durante un sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer, y resguardarse en un lugar seguro. Si es necesario evacuar, debe hacerse de forma ordenada, sin correr, ni empujar", solicitaron.
"Una vez finalizado el movimiento, se recomienda verificar si existen daños en la vivienda, estar atentos a posibles réplicas y seguir únicamente las indicaciones emitidas por las autoridades", agregaron las autoridades.
"La Secretaría Ejecutiva de la CONRED, en coordinación con el INSIVUMEH y las instituciones que integran el Sistema CONRED, mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país", explicaron.
Finalmente invitaron a la población a "informarse a través de los canales oficiales, reportar cualquier situación de emergencia al 119 y fortalecer la cultura de prevención, recordando que estar preparados puede hacer la diferencia cuando ocurre un sismo".