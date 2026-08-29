Tiroteos dejan tres fallecidos en la capital y Sacatepéquez

Dos tiroteos fueron reportados la tarde de este sábado, 29 de agosto de 2026, en la Ciudad de Guatemala y en el ingreso al municipio de Pastores, departamento de Sacatepéquez, con saldo de tres fallecidos, entre ellos un adolescente, y un herido. El primero de los ataques armados ocurrió en la 28 calle y 13 avenida de la colonia Santa Fe, zona 13 capitalina, donde un ataque armado dejó un fallecido.
Bombeos Municipales atendieron la emergencia y reportaron que en el lugar quedó un fallecido, menor de edad. mientas que un segundo afectado tuvo que ser llevado a un centro asistencial por heridas con proyectil de arma de fuego. Según imágenes compartidas por los rescatistas, la víctima mortal quedó tendida dentro de un estacionamiento domiciliar en la citada dirección.
El fallecido del primero de los tiroteos fue identificado como Anderson Jeovany Mejía García, de 17 años. Mientas tanto la persona herida fue identificada como Juan Carlos David Galicia Aguirre, de 21 años.
El segundo de los tiroteos ocurrió en el ingreso al municipio de Pastores, departamento de Sacatepéquez, donde dos personas que se conducían en motocicletas fueron atacadas a balazos en el sector conocido como La Bota.
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Paso cerrado por el segundo de los tiroteos
Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que los dos fallecidos son hombres cuyas motocicletas quedaron a un costado de los cuerpos. Después de los procedimientos de rutina, los paramédicos que atendieron la emergencia, dese la estación de Jocotenango, constataron que las dos víctimas ya no contaban con signos vitales.
Los cuerpos de rescate notificaron los decesos a las fuerzas de seguridad, quienes enviaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a resguardar el área del segundo de los tiroteos. Por el ataque armado quedó cerrado el citado ingreso al lugar, hasta la llegada del personal del Ministerio Público, ente encargado de realizar las primeras investigaciones del hecho armado.