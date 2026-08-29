 Insivumeh prevé ambiente cálido y lluvioso para hoy
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Pronóstico del Insivumeh: Ambiente cálido y lluvioso para este sábado

Expertos del ente de pronósticos prevén un ambiente cálido y húmedo para el territorio nacional.

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Las autoridades pidieron tomar precauciones ante las condiciones del clima para este sábado., Pixabay
Las autoridades pidieron tomar precauciones ante las condiciones del clima para este sábado. / FOTO: Pixabay
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El pronóstico más reciente del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) subrayó que, para la mañana de este sábado, 29 de agosto de 2026, se vigila la onda del este número 31 en el país, y se espera una mañana con nublados y lluvias en los sectores caribe, nororiente, Alta Verapaz y sur de Petén.

Asimismo, la previsión indica que en el resto del país se presentará un cielo despejado con pocas nubes. La entidad advirtió que para esta jornada se espera alta radiación solar y elevadas temperaturas hacia el mediodía.

Además de la vigilancia que el Insivumeh mantiene sobre la onda del este número 31, se prevé que durante la mañana se registre viento norte moderado en el Altiplano Central, en los Valles de Oriente y algunas zonas de Occidente.

Mientras tanto, durante tarde y noche persistirá la nubosidad dispersa en gran parte del país. "Por condiciones locales, se esperan posibles lluvias con actividad eléctrica en el Occidente, con mayor probabilidad al sur, Bocacosta, sur de Altiplano Central y de manera aislada en Caribe, Franja Transversal del Norte y sur de Petén", indicó el Insivumeh.

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La estructura donde se rehabilitó el paso se ubica en el kilómetro 111 de la carretera al Atlántico.

Insivumeh no descarta tormentas locales

"No se descartan tormentas locales con abundante lluvia, viento fuerte y hasta una posibilidad de caída de granizo, así como crecidas de ríos, inundaciones y movimientos en masa en los lugares antes mencionados", destacó el ente de pronósticos.

Además, El Insivumeh agregó que, en los lugares donde se presente reducción de lluvias, se solicita implementar medidas de mitigación.

En caso de que ocurran fuertes lluvias, las autoridades han solicitado reiteradamente a los guatemaltecos que eviten cruzar ríos o inundaciones en las calles, carreteras o caminos. De la misma forma, ha pedido a los guatemaltecos que mantengan una mochila de las 72 horas y elaboren un plan familiar de respuesta.

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Condiciones atmosféricas para este sábado 29 de agosto. - Insivumeh.

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