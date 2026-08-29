 Autoridades habilitan el paso sobre el Puente Güijo
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Autoridades habilitan el paso a un costado del Puente Güijo

La estructura donde se rehabilitó el paso se ubica en el kilómetro 111 de la carretera al Atlántico.

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Trabajos para restablecer el paso en el puente Güijo, en Km. 110 de la ruta al Atlántico., CIV
Trabajos para restablecer el paso en el puente Güijo, en Km. 110 de la ruta al Atlántico. / FOTO: CIV
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Autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) confirmaron que este sábado, 29 de agosto de 2026, quedó habilitado el paso en el kilómetro 111 de la carretera al Atlántico, sector del Puente Güijo. La citada cartera explicó que en el lugar instalaron un badén provisional para que el paso quede restablecido.

Asimismo, el CIV indicó que ahora arrancarán los trabajos para instalar un puente modular, en el menor tiempo posible. En una publicación realizada por medio de sus canales oficiales, agregaron que la reparación temporal en la zona se logró ejecutar antes del plazo previsto.

En imágenes, la citada cartera mostró como fue construido un paso provisional a un costado del Puente Güijo, luego de que esa estructura colapsara el pasado sábado. Cabe destacar que al momento de la caída de la estructura, también se produjo un accidente de tránsito que dejó al menos cuatro fallecidos y cinco heridos.

Tras ese percance se confirmó la caída del Puente Güijo, que según los rescatistas de turno quedó completamente inservible. En la parte baja de la estructura quedó un tráiler que se incendió, así como otros dos vehículos particulares y una motocicleta.

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