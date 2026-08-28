 Campaña de prevención para celebraciones de Independencia
Nacionales

Gobernación impulsa campaña de prevención previo a las celebraciones de Independencia

La campaña denominada “Llama de la prevención” insta a los guatemaltecos a celebrar con orgullo y fervor la Independencia de Guatemala, pero sin violencia y protegiendo el medio ambiente.

Compartir:
“Llama de la prevención”, la campaña de Gobernación que busca evitar incidentes durante las fiestas patrias., Ministerio de Gobernación
“Llama de la prevención”, la campaña de Gobernación que busca evitar incidentes durante las fiestas patrias. / FOTO: Ministerio de Gobernación
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Ministerio de Gobernación lanzó este viernes 28 de agosto la campaña "Llama de la prevención", por medio de la cual busca trasladar un mensaje a los ciudadanos para que las actividades relacionadas con la celebración de la Independencia de Guatemala se realicen con respeto y sin violencia.

Las autoridades de la cartera señalaron en conferencia de prensa que las fiestas patrias, principalmente los recorridos de antorchas, reúnen anualmente a miles de personas, por lo que se espera mitigar las situaciones de riesgo.

En ese contexto, fueron preparados mensajes a través de los cuales se promueve la prevención de incidentes con el fin de que estas fechas se vivan con seguridad, con distintas expresiones de fervor, pero sin hechos que después haya que lamentar.

El llamado surge debido a que en años anteriores se ha identificado que durante estas festividades han surgido situaciones como agresiones, riñas, lanzamiento de agua, hielo u otros objetos contra los participantes.

El Obelisco no será centro de encendido de antorchas; habilitan cinco puntos en la capital

Para descentralizar las actividades de Independencia, el 14 de septiembre se contará con el encendido del fuego patrio en diferentes áreas.

En ese contexto, la viceministra de Prevención del Delito, Mayda de León, enfatizó que el vandalismo no puede convertirse en parte de las tradiciones, sino que las mismas se deben mantener vivas, pero de manera segura.

Además de los hechos que atentan contra la seguridad, la funcionaria se refirió al impacto ambiental. "Hemos visto las grandes alfombras de bolsas que quedan tras el paso de las antorchas, esto es parte de lo que también buscamos evitar", dijo.

Según sus palabras, en cada recorrido, espacio de celebración y en cada momento debe prevalecer la prevención. Así que instó a los ciudadanos a expresarse con orgullo y alegría por Guatemala, pero sin poner en riesgo a los demás y a ellos mismos, ni atentar contra el medio ambiente.

Foto embed
La viceministra de Prevención del Delito, Mayda de León, durante el lanzamiento de la campaña "Llama de la prevención", el 28 de agosto de 2026. - Gobierno de Guatemala

Más acerca de la campaña

La campaña es coordinada por el Tercer Viceministerio de Prevención del Delito y tiene un enfoque estratégico basado en cuatro temáticas:

  • Prevención de la violencia.
  • Cultura de paz.
  • Uso responsable del agua.
  • Sensibilización sobre la no contaminación del medio ambiente.

Siguiendo los lineamientos definidos, se elaboraron mensajes en los que se enfatizan frases como: "prevenir la violencia es responsabilidad de todos y todas" y "#YoSoyPrevención, me sumo a la solución".

Llama de la prevención, campaña del Ministerio de Gobernación |

"Llama de la prevención", campaña del Ministerio de Gobernación /

Llama de la prevención, campaña del Ministerio de Gobernación |

"Llama de la prevención", campaña del Ministerio de Gobernación /

Llama de la prevención, campaña del Ministerio de Gobernación |

"Llama de la prevención", campaña del Ministerio de Gobernación /

Llama de la prevención, campaña del Ministerio de Gobernación |

"Llama de la prevención", campaña del Ministerio de Gobernación /

Llama de la prevención, campaña del Ministerio de Gobernación |

"Llama de la prevención", campaña del Ministerio de Gobernación /

Llama de la prevención, campaña del Ministerio de Gobernación |

"Llama de la prevención", campaña del Ministerio de Gobernación /

Se contemplan distintos canales de difusión, entre esto las redes sociales, así como la entrega de materiales de sensibilización y acciones territoriales, donde se distribuirán elementos como bolsas ecológicas y bandas de cabeza que promueven la campaña.

Los contenidos y acciones de comunicación están orientados a generar conciencia y crear una cultura de prevención, así como el compromiso de que corresponde a todos contribuir para tener una sociedad más segura y responsable.

En Portada

TSE explica fechas límite para funcionarios interesados en postularse en 2027t
Nacionales

TSE explica fechas límite para funcionarios interesados en postularse en 2027

11:35 AM, Ago 28
Piloto es rescatado tras volcar vehículo de transporte pesado en San Miguel Petapat
Nacionales

Piloto es rescatado tras volcar vehículo de transporte pesado en San Miguel Petapa

12:36 PM, Ago 28
Guatemala expresa condolencias por fallecimiento del rey noruego Harald Vt
Nacionales

Guatemala expresa condolencias por fallecimiento del rey noruego Harald V

02:15 PM, Ago 28
¡Otro paso hacia los mil goles! Cristiano da el triunfo al equipo Al Nassr t
Deportes

¡Otro paso hacia los mil goles! Cristiano da el triunfo al equipo Al Nassr

02:21 PM, Ago 28
Inundación repentina en Nepal: Retoman labores de rescate y hay más de 2 mil desaparecidost
Internacionales

Inundación repentina en Nepal: Retoman labores de rescate y hay más de 2 mil desaparecidos

02:19 PM, Ago 28

Temas

GuatemalaFútbolCopa CentroamericanaEstados UnidosPNCredes socialesSeguridadEE.UU.FIFASeguridad vialNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar