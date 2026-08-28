Campaña de prevención para celebraciones de Independencia

El Ministerio de Gobernación lanzó este viernes 28 de agosto la campaña "Llama de la prevención", por medio de la cual busca trasladar un mensaje a los ciudadanos para que las actividades relacionadas con la celebración de la Independencia de Guatemala se realicen con respeto y sin violencia.
Las autoridades de la cartera señalaron en conferencia de prensa que las fiestas patrias, principalmente los recorridos de antorchas, reúnen anualmente a miles de personas, por lo que se espera mitigar las situaciones de riesgo.
En ese contexto, fueron preparados mensajes a través de los cuales se promueve la prevención de incidentes con el fin de que estas fechas se vivan con seguridad, con distintas expresiones de fervor, pero sin hechos que después haya que lamentar.
El llamado surge debido a que en años anteriores se ha identificado que durante estas festividades han surgido situaciones como agresiones, riñas, lanzamiento de agua, hielo u otros objetos contra los participantes.
En ese contexto, la viceministra de Prevención del Delito, Mayda de León, enfatizó que el vandalismo no puede convertirse en parte de las tradiciones, sino que las mismas se deben mantener vivas, pero de manera segura.
Además de los hechos que atentan contra la seguridad, la funcionaria se refirió al impacto ambiental. "Hemos visto las grandes alfombras de bolsas que quedan tras el paso de las antorchas, esto es parte de lo que también buscamos evitar", dijo.
Según sus palabras, en cada recorrido, espacio de celebración y en cada momento debe prevalecer la prevención. Así que instó a los ciudadanos a expresarse con orgullo y alegría por Guatemala, pero sin poner en riesgo a los demás y a ellos mismos, ni atentar contra el medio ambiente.
Más acerca de la campaña
La campaña es coordinada por el Tercer Viceministerio de Prevención del Delito y tiene un enfoque estratégico basado en cuatro temáticas:
- Prevención de la violencia.
- Cultura de paz.
- Uso responsable del agua.
- Sensibilización sobre la no contaminación del medio ambiente.
Siguiendo los lineamientos definidos, se elaboraron mensajes en los que se enfatizan frases como: "prevenir la violencia es responsabilidad de todos y todas" y "#YoSoyPrevención, me sumo a la solución".
Se contemplan distintos canales de difusión, entre esto las redes sociales, así como la entrega de materiales de sensibilización y acciones territoriales, donde se distribuirán elementos como bolsas ecológicas y bandas de cabeza que promueven la campaña.
Los contenidos y acciones de comunicación están orientados a generar conciencia y crear una cultura de prevención, así como el compromiso de que corresponde a todos contribuir para tener una sociedad más segura y responsable.