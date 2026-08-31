Edwin Castellanos asume Ministerio de Ambiente en 2023

Edwin Castellanos asumió como nuevo ministro de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), con el compromiso de fortalecer la protección del patrimonio natural de Guatemala y promover soluciones frente a los desafíos relacionados con el cambio climático.
El Gobierno destacó la trayectoria de Castellanos como especialista en ciencias ambientales, con 39 años de experiencia en proyectos multinacionales y multidisciplinarios relacionados con recursos naturales, cambio climático, deforestación, gestión del agua y biodiversidad.
Antes de asumir la cartera, Castellanos se desempeñó durante los últimos dos años como viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático del MARN, experiencia que ahora trasladará a la conducción de la institución.
Más de su trayectoria
Su trayectoria también está vinculada con la academia. Durante 25 años fue profesor investigador en la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), donde ocupó el cargo de decano del Instituto de Investigaciones y dirigió durante 18 años el Centro de Estudios Ambientales y de Biodiversidad.
Entre los reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera destaca la Medalla Nacional de Ciencia y Tecnología, que recibió en 2016 por sus aportes al ámbito científico.
Castellanos cuenta además con formación especializada en Estados Unidos. Es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de Indiana y posee una maestría en Química Analítica por Michigan State University. También es licenciado en Química por la Universidad del Valle de Guatemala.
Con su llegada al MARN, el Gobierno señaló que el nuevo ministro tendrá entre sus principales desafíos el resguardo de los recursos naturales y la búsqueda de respuestas ante los efectos del cambio climático.