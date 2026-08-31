Tragedia en Quetzaltenango: Padre e hija mueren en pozo

Un trágico incidente se registró en horas de la mañana de este lunes, 31 de agosto, en la aldea San Rafael Pacaya 1, en el municipio Coatepeque, Quetzaltenango, donde un hombre y su hija fallecieron luego de caer accidentalmente a un pozo artesanal.
De acuerdo con la información recabada, el hombre de 64 años fue la primera persona en precipitarse en la excavación. En tanto, al percatarse de lo ocurrido, su hija de 32 años se acercó para auxiliarlo; sin embargo, durante el intento también cayó al interior de la estructura.
Ante la emergencia, los socorristas de la Cruz Roja Guatemalteca, en coordinación con elementos de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales, trasladaron unidades para atender la emergencia.
Al hacer la verificación respectiva en el lugar, los técnicos en urgencias médicas determinaron que, sumado a la caída, ambas personas habían inhalado gases tóxicos y ya no contaban con signos vitales.
De esta manera, se inició el proceso para el rescate y recuperación de ambos cuerpos que permanecían en la profundidad.
Rescatan a persona que cayó a pozo en San Marcos
Ayer se registró un hecho en el que una persona también cayó a un pozo artesanal de aproximadamente 15 metros. La emergencia ocurrió en un sector de la Lotificacion Palmeras, fase numero 6, municipio de Pajapita, San Marcos.
Según versiones de personas en el lugar, el hombre cayó accidentalmente al pozo de agua que se encontraba en una vivienda en construcción. Aparentemente se encontraba en estado de ebriedad y esto habría causado que perdiera el equilibrio.
Los Bomberos Municipales Departamentales le brindaron asistencia al afectado, identificado como Juan Morales, de 35 años, quien presentaba laceraciones, hipotermia y golpes en diferentes partes del cuerpo.
El paciente fue estabilizado y trasladado hacia la emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque Quetzaltenango en estado estable.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7