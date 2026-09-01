Tráiler choca pasarela y genera caos en Aguilar Batres

Las autoridades de tránsito dieron a conocer que este martes, 1 de septiembre, ocurrió un percance en el que un tráiler impactó contra la pasarela ubicada en la 44 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres, con dirección a la Ciudad de Guatemala.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva explicó que el vehículo de transporte pesado presentó algún tipo de inconveniente que originó que colisionara contra el paso peatonal y le causara daños a esa estructura y a la parada del Transmetro.
"Por causas que se desconocen, la góndola de este vehículo se elevó, quedando trabada en la pasarela. Afortunadamente, este hecho solo dejó daños materiales", explicó Henry Quevedo, vocero de la institución.
Tránsito afectado
Debido a este incidente se mantiene bloqueado el carril izquierdo hacia la capital. Las autoridades de tránsito de Villa Nueva indicaron que la circulación es lenta en el sector.
De acuerdo con Quevedo, se realizan las gestiones para darle respuesta a esta emergencia. Se intentará movilizar a la orilla el vehículo involucrado para liberar lo antes posible este importante tramo.
"Además, se hacen las coordinaciones con la PMT capitalina para la reparación correspondiente de la pasarela, que sirve para quienes utilizan el Transmetro, ya sea con dirección a Ciudad de Guatemala o Centra Sur", puntualizó el funcionario.
Otros incidentes en Villa Nueva
La PMT ha reportado diferentes hechos viales en las últimas horas, entre estos, la presencia de un vehículo con desperfectos mecánicos que obstaculizó el paso en la subida de Bárcenas hacia Milpas Altas.
Una situación similar se presentó en el kilómetro 16.3 de la ruta CA-9 con dirección a la Ciudad de Guatemala, donde un tráiler se quedó varado. La PMT coordinó para movilizarlo y liberar el tramo.
Asimismo, un camión con fallas permanecía en la 53 calle y avenida Petapa y afectó el tránsito en Ciudad Real.