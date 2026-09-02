 Choque de automóvil y camión cargado con combustible provoca incendio
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Choque de automóvil y camión cargado con combustible provoca incendio

Dos personas resultaron heridas tras el percance vial ocurrido en el departamento de Quetzaltenango.

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. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Una fuerte colisión entre un vehículo tipo sedán y un camión cargado con combustible se registró en el kilómetro 213, en jurisdicción de Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango.

Los Bomberos Voluntarios movilizaron varias unidades contra incendios para atender la emergencia. Los socorristas utilizaron aproximadamente 3 mil galones de agua, además de espuma química, para controlar y sofocar las llamas que afectaron al camión que transportaba combustible.

Como consecuencia del incidente, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a la emergencia de un centro asistencial de Colomba Costa Cuca para recibir atención médica.

Las autoridades correspondientes deberán establecer las causas que originaron la colisión.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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