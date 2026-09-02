Impacto de la falta de lluvias en el agro: caída del 5% en ventas

La falta de lluvias y el fenómeno de El Niño están generando impactos en la producción agropecuaria de Guatemala, situación que podría traducirse en una reducción de alrededor del 5% en las ventas del sector durante 2026, según estimaciones recopiladas por Cámara del Agro mediante un sondeo rápido entre sus socios.
El escenario climático representa una presión adicional para el desempeño del sector, luego de que el Banco de Guatemala proyectara un crecimiento de 2.3% para las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca durante este año.
A las condiciones climáticas se suma el incremento de los costos de producción. Desde enero, el precio del diésel ha aumentado alrededor de 77%, mientras que los fertilizantes nitrogenados llegaron a registrar alzas de hasta 56% y actualmente se encuentran cerca de 9% por encima del año anterior. El azufre registra un incremento interanual de 261%, mientras el fósforo se mantiene relativamente estable, con un aumento de alrededor de 1%.
Los productores también enfrentan mayores gastos para mantener la producción ante la falta de lluvia, entre ellos el uso de riego y energía, así como alimentación para animales y otros ajustes productivos.
Implementan medidas
De acuerdo con el sondeo, siete de cada diez productores consultados esperan una reducción de 10% o más en su producción, mientras casi cuatro de cada diez estiman una disminución superior al 25%. Entre los principales efectos reportados figuran menores rendimientos y desarrollo de cultivos, mayores costos, menor disponibilidad de pastos y forraje y reducción de la productividad pecuaria.
Ante esta situación, los productores han implementado medidas como sistemas de riego, conservación de suelo y humedad, ajustes en fertilización y manejo agronómico, cambios en las fechas de siembra y acciones para la alimentación y manejo del ganado.
Cámara del Agro pidió al Gobierno impulsar medidas para reducir costos y facilitar la producción, entre ellas el mantenimiento de la red vial, agilizar el registro de insumos agrícolas, combatir el contrabando y avanzar en la legislación UPOV.