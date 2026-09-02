 Impacto de la falta de lluvias en el agro: caída del 5% en ventas
Nacionales

Falta de lluvias impacta al agro y sector prevé caída de 5% en ventas durante 2026

Cámara del Agro advierte que falta de lluvias golpeará las ventas del sector en 2026.

Compartir:
sequia3,
sequia3 / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La falta de lluvias y el fenómeno de El Niño están generando impactos en la producción agropecuaria de Guatemala, situación que podría traducirse en una reducción de alrededor del 5% en las ventas del sector durante 2026, según estimaciones recopiladas por Cámara del Agro mediante un sondeo rápido entre sus socios.

El escenario climático representa una presión adicional para el desempeño del sector, luego de que el Banco de Guatemala proyectara un crecimiento de 2.3% para las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca durante este año.

A las condiciones climáticas se suma el incremento de los costos de producción. Desde enero, el precio del diésel ha aumentado alrededor de 77%, mientras que los fertilizantes nitrogenados llegaron a registrar alzas de hasta 56% y actualmente se encuentran cerca de 9% por encima del año anterior. El azufre registra un incremento interanual de 261%, mientras el fósforo se mantiene relativamente estable, con un aumento de alrededor de 1%.

Los productores también enfrentan mayores gastos para mantener la producción ante la falta de lluvia, entre ellos el uso de riego y energía, así como alimentación para animales y otros ajustes productivos.

Implementan medidas 

De acuerdo con el sondeo, siete de cada diez productores consultados esperan una reducción de 10% o más en su producción, mientras casi cuatro de cada diez estiman una disminución superior al 25%. Entre los principales efectos reportados figuran menores rendimientos y desarrollo de cultivos, mayores costos, menor disponibilidad de pastos y forraje y reducción de la productividad pecuaria.

Ante esta situación, los productores han implementado medidas como sistemas de riego, conservación de suelo y humedad, ajustes en fertilización y manejo agronómico, cambios en las fechas de siembra y acciones para la alimentación y manejo del ganado.

Cámara del Agro pidió al Gobierno impulsar medidas para reducir costos y facilitar la producción, entre ellas el mantenimiento de la red vial, agilizar el registro de insumos agrícolas, combatir el contrabando y avanzar en la legislación UPOV.

En Portada

Gobierno presenta proyecto de Presupuesto 2027 y sus 12 principales objetivost
Nacionales

Gobierno presenta proyecto de Presupuesto 2027 y sus 12 principales objetivos

09:37 AM, Sep 02
Presidente Arévalo sanciona la Ley General del Sistema Portuariot
Nacionales

Presidente Arévalo sanciona la Ley General del Sistema Portuario

12:16 PM, Sep 02
Multas para transportistas sin limitador de velocidad suben a más de Q30 milt
Nacionales

Multas para transportistas sin limitador de velocidad suben a más de Q30 mil

02:00 PM, Sep 02
PEN Alemania reconoce a Zamora por su defensa de la libertad de prensat
Nacionales

PEN Alemania reconoce a Zamora por su defensa de la libertad de prensa

11:29 AM, Sep 02
Lester Martínez vive un momento muy especial en Guatemala t
Deportes

Lester Martínez vive un momento muy especial en Guatemala

01:53 PM, Sep 02

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNCredes socialesCopa Centroamericana#liganacionalviralInsólitoEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar