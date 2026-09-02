Poste derribado y cables de alta tensión bloquean ruta al Atlántico en zona 25

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este miércoles, 2 de septiembre, en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la zona 25 de la Ciudad de Guatemala, ha generado serias complicaciones para la circulación vehicular.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina informó que un poste fue derribado en el sector. La estructura, así como los cables de alta tensión que sostenía, quedaron cruzados sobre los diferentes carriles.
"Esta es una alerta vial para los usuarios de este tramo, ya que ambos sentidos se encuentran bloqueados. Por el momento, se han hecho las coordinaciones con la empresa eléctrica y se están realizando varias maniobras para habilitar los tramos", explicó Amílcar Montejo, vocero de la institución.
El funcionario agregó que se trabaja para habilitar al menos un carril en cada pista con el objetivo de que pueda avanzar el tránsito que está acumulado por este cierre. Mientras tanto, se instaló un carril reversible desde el kilómetro 14.5.
"Por favor tome las precauciones necesarias por las acciones que están en desarrollo. Atienda las medidas operativas e indicaciones de los agentes de la PMT", dijo Montejo.