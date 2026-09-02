 Presidente Arévalo sanciona Ley del Sistema Portuario
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Presidente Arévalo sanciona la Ley General del Sistema Portuario

La normativa crea una Autoridad Portuaria Nacional.

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Empresa Portuaria Quetzal. / FOTO: instagram @empresaportuariaquetzal
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El presidente Bernardo Arévalo sancionó el Decreto 20-2026, Ley General del Sistema Portuario Nacional, que plantea la ruta hacia la modernización del sector portuario, focalizada en la competitividad y orientada a potenciar el comercio exterior del país.

La normativa, publicada este miércoles 2 de septiembre en el diario oficial, detalla la creación de una Autoridad Portuaria Nacional y separa las funciones de regulación de las operaciones portuarias.

El mandatario se refirió a la ley durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde aseguró que el nuevo modelo busca convertir los puertos guatemaltecos en instalaciones más eficientes y competitivas, pero también cerradas a la corrupción y al narcotráfico.

"Estamos en un proceso de modernización de la infraestructura estratégica del Estado para proyectar al país 40 años hacia el futuro", 

había expresado en las primeras horas de este día a través de un video difundido en redes sociales.

Acerca de la ley

Tras una extensa sesión plenaria, el Congreso de la República aprobó el pasado 5 de agosto la Ley General del Sistema Portuario Nacional, que establece una política nacional enfocada en puertos más seguros y competitivos en Guatemala.

La normativa recibió el respaldo de 123 diputados, quienes destacaron el proceso riguroso de análisis técnico detrás de la ley, la cual busca dar un marco claro y previsible para impulsar inversión portuaria y responder a la demanda de puertos modernos y eficientes, vitales para el comercio exterior.

El nuevo marco legal contempla eficiencia operativa, seguridad y protección portuaria, competitividad, inversiones sostenibles, certeza jurídica y representación de actores públicos y privados. Además, según detalló el Legislativo, refuerza la institucionalidad y los mecanismos de fiscalización en el sector portuario.

Guatemala tiene una posición geográfica estratégica, conectando los océanos Pacífico y Atlántico, lo que facilita el comercio internacional y favorece la logística regional. Los principales puertos del país son Puerto Quetzal en el Pacífico y Puerto Santo Tomás de Castilla junto a Puerto Barrios en el Atlántico.

* Con información de Edgar Quiñónez, Emisoras Unidas 89.7

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