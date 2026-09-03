Suspensión de audiencia de “la Barbie del Sur” por segunda vez

Por segunda ocasión fue suspendida la audiencia de ofrecimiento de prueba de Jennifer Dinora Bachez Bolaños, conocida como "La Barbie del Sur", exreina de belleza de Escuintla y acusada por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
La diligencia estaba prevista para determinar cuáles serían las pruebas que podrían ser admitidas para el debate y establecer el tribunal que tendría a su cargo el juicio. Sin embargo, la audiencia fue aplazada y quedó programada nuevamente para el lunes 7 de septiembre en el Juzgado de Mayor Riesgo "D", a cargo de la jueza Abelina Cruz Toscano.
Bachez Bolaños fue enviada a juicio en agosto de 2026 por los delitos de almacenamiento, tráfico y comercio ilícito de drogas. La Fiscalía sostiene que la exreina de belleza tendría vínculos con una estructura dedicada al narcotráfico.
El caso contra "La Barbie del Sur"
El caso se remonta a octubre de 2025, cuando fue detenida durante un operativo realizado en Escuintla. De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil (PNC), la captura ocurrió el 11 de octubre durante una denominada "narcofiesta", en la avenida Centro América, zona 3 de Escuintla.
En ese operativo también fueron detenidos 13 hombres. Las autoridades reportaron el decomiso de 10 pistolas, cinco carabinas, cargadores con municiones y 393 paquetes con cocaína. Pese a los decomisos, Bachez Bolaños recuperó su libertad posteriormente.
En marzo de 2026 fue recapturada por investigadores de la División de Información Policial (DIP) de la PNC. La detención ocurrió el 4 de marzo en un centro comercial ubicado en la autopista Palín-Escuintla, en cumplimiento de una orden de captura emitida el 15 de diciembre de 2025 por un juzgado de Escuintla.
La PNC también ha señalado que Bachez Bolaños participó en distintos certámenes de belleza en Escuintla, actividad de la que, según la institución, surgió el sobrenombre de "La Barbie del Sur".
Mientras se desarrolla el proceso judicial, la próxima audiencia quedó fijada para el 7 de septiembre, cuando se prevé retomar la etapa de ofrecimiento de prueba.
Con información de Omar Solís, fotoperiodista de Emisoras Unidas.