TSE alerta sobre campaña anticipada para elecciones 2027

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo un llamado a las personas que buscan postularse a cargos de elección popular en 2027, así como a partidos políticos, afiliados y simpatizantes, para que se abstengan de realizar acciones que puedan constituir campaña electoral anticipada.
El órgano electoral recordó que las organizaciones políticas deben respetar las disposiciones establecidas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), mientras el TSE mantiene un monitoreo permanente para detectar posibles casos de campaña anticipada.
Según el comunicado, actualmente se analizan 195 expedientes relacionados con esta materia. De ese total, 140 fueron iniciados de oficio por el propio Tribunal y son tramitados conforme a los procedimientos establecidos en la normativa electoral.
El TSE también explicó que el artículo 62 Bis del Reglamento de la LEPP establece que la propaganda electoral comprende las actividades realizadas durante la segunda fase del proceso electoral, cuando estas buscan promover candidaturas, presentar programas de gobierno o difundir mensajes dirigidos a captar el voto ciudadano.
Actividades de proselitismo
Fuera del periodo establecido para la propaganda electoral, las organizaciones políticas sí pueden realizar actividades de proselitismo, según recordó el Tribunal.
Además, el TSE advirtió sobre las consecuencias que puede tener realizar campaña de manera anticipada. El artículo 94 Bis de la LEPP contempla como sanción la no inscripción como candidato para quien haga campaña a título individual con el objetivo de promover su imagen para optar a un cargo de elección popular.
El Tribunal reiteró que el respeto a las reglas electorales es necesario para garantizar condiciones de igualdad entre las personas que aspiren a participar en las elecciones de 2027.
Finalmente, el TSE recordó que todos los trámites y servicios que presta la institución son totalmente gratuitos.