Accidentes dejan un muerto y cinco heridos

Al menos cinco personas heridas y una fallecida fue el resultado de diferentes accidentes de tránsito ocurridos entre la noche del jueves 3 y la madrugada de este viernes 4 de septiembre en diferentes carreteras.
Uno de los incidentes se registró en el kilómetro 57 del Libramiento de Chimaltenango, a donde acudieron los Bomberos Voluntarios tras ser alertados con respecto a una colisión entre un automóvil tipo sedán y un vehículo de transporte pesado.
Los técnicos en urgencias médicas les brindaron atención prehospitalaria a un hombre y una mujer, quienes presentaban diversos traumas como consecuencia del impacto. Ambos fueron trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango para recibir atención médica.
Por aparte, la institución de socorro dio a conocer que en el kilómetro 190 del tramo entre Chinique y Zacualpa, en el departamento de Quiché, el conductor de un vehículo perdió el control del volante y derrapó.
Varias unidades de emergencia fueron destacadas al lugar para brindar asistencia a los afectados. Los socorristas localizaron a un adulto y un menor de edad que presentaban heridas.
"Luego de recibir atención prehospitalaria, ambos fueron trasladados a un centro asistencial del departamento de Quiché", detalló un portavoz de la referida entidad de emergencia.
Piloto de camión pierde la vida
Un camión de transporte pesado volcó en el kilómetro 124 de la ruta que comunica a Tecpán, Chimaltenango, con el municipio de Santo Tomás Chiché, departamento de Quiché, y lamentablemente falleció el conductor.
Los Bomberos Municipales Departamentales trabajaron con el equipo hidráulico denominado "quijada de la vida" para realizar el rescate del cuerpo del conductor, ya que permanecía atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo.
Mientras tanto, otra persona que viajaba como acompañante resultó lesionada, por lo que fue estabilizada y trasladada al Hospital Regional de Quiché.
Los socorristas quedaron a la espera de las autoridades para las investigaciones correspondientes.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7