Cámara del Agro: Bloqueos no ofrecen soluciones efectivas

La Cámara del Agro y Cámara de Comercio publicaron comunicados para referirse a los bloqueos que se han venido registrando a nivel nacional recientemente. La primera entidad mencionada aseguró que "no podemos normalizar los bloqueos como forma de presión".
Por casi seis días, los guatemaltecos hemos enfrentado bloqueos recurrentes en distintos puntos del país. Hoy, nuevamente, hay carreteras bloqueadas", lamentaron en el documento emitido.
La Cámara del Agro explicó que los bloqueos tienen un costo que terminamos pagando todos, al igual que las carreteras en mal estado, las largas colas en los puertos y el incremento en el precio de los combustibles.
Para los productores significan más gastos de transporte, retrasos en las entregas, pérdida de productos perecederos y dificultades para recibir los insumos que necesitan para producir", afirmaron.
La citada Cámara agregó que Los bloqueos no resuelven esos problemas: agregan más costos, restan competitividad y terminan afectando a productores, trabajadores y consumidores.
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Piden mantener las carreteras libres de bloqueos
No podemos aceptar que las necesidades y preocupaciones legítimas de la población sean instrumentalizadas para justificar bloqueos que afectan a los mismos guatemaltecos", consideraron.
Asimismo, subrayaron que "ninguna demanda justifica impedir que millones de personas trabajen, produzcan y se movilicen libremente.
En ese sentido, se refirieron a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC) exigiendo a las autoridades que cumplan con sus funciones y con lo ordenado por la alta corte, "para garantizar que se respeten los derechos de todos y mantener las carreteras libres de bloqueos".
Manifestarse pacíficamente es un derecho. Bloquear carreteras e impedir que los demás trabajen, produzcan y se movilicen, no", concluyeron.
De la misma manera, otras instancias como AGEXPORT y la Camara de Comercio emitieron comunicados refiriéndose al tema.