 Liberan bloqueos en 9 carreteras del país
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Liberan bloqueos en al menos nueve puntos carreteros del país

PROVIAL confirmó que el paso vehicular quedó habilitado en varias carreteras que habían sido objeto de bloqueos.

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Medios locales compartieron esta foto de un bloqueo en Zacapa., Redes sociales.
Medios locales compartieron esta foto de un bloqueo en Zacapa. / FOTO: Redes sociales.
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Las manifestaciones que incluían bloqueos finalizaron la tarde noche de este lunes, 7 de septiembre de 2026, confirmó la Dirección General de Protección y Seguridad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Viviendas (PROVIAL-CIV). Según las autoridades viales, el tramo que se rehabilitó más recientemente es el del kilómetro 126 de la Ruta Nacional 20, en la aldea Santa Cruz del departamento de Zacapa.

PROVIAL aseguró que el paso en nueve puntos bloqueados quedó totalmente liberado y el paso de los vehículos se restableció de forma automática. La citada dirección mantuvo constante cobertura informativa de estos acontecimientos, haciendo actualizaciones periódicas del estado de las carreteras durante la jornada.

Otra de las carreteras en la que los bloqueos llegaron a su fin es la CA-09 Norte, en el municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa. En ese mismo departamento, varias personas manifestaron en los kilómetros 137 y 147 de la carretera CA-10.

Otras barricadas se registraron en los kilómetros 199, 209 y 211 de la carretera CA-14, la primera en Santa Cruz, Alta Verapaz y los otros dos tramos en jurisdicción del municipio de Cobán, Alta Verapaz.

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Bloqueos desde muy temprano

Varias personas inconformes con el incremento de precios en los combustibles desarrollaron varios bloqueos carreteros durante esta jornada en varias carreteras del país. Las medidas de hecho iniciaron desde la noche del pasado domingo, cuando se instaló el primero de los bloqueos a eso de las 23:00 horas.

La mayoría de inconformes pide que el gobierno ejecute medidas para evitar una escalada en los precios de las gasolinas. Algunos sectores argumentaron que es necesario retirar impuestos y aplicar subsidios directos al consumidor de gasolinas y del diésel.

Durante "La Ronda", como se denomina a las conferencias de prensa que hace el Organismo Ejecutivo durante los lunes, el presidente Bernardo Arévalo anunció medidas para evitar una escalada en el costo del diésel.

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Estado de las carreteras la noche de este lunes. - PROVIAL.

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