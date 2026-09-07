 Gobierno anuncia iniciativa para contener precio del diésel
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Gobierno anuncia iniciativa para contener el precio del diésel

De ser aprobada la propuesta de ley, el consumidor pagaría un máximo de Q39 por el galón de diésel.

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El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 7 de septiembre de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 7 de septiembre de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Gobierno de Guatemala anunció este lunes, 7 de septiembre, que presentará una iniciativa de ley en el Congreso de la República, con la cual se busca implementar una nueva medida para mitigar el impacto del alza en los precios de los combustibles.

"Conocemos bien las urgencias, las necesidades, la s preocupaciones de los ciudadanos. Por eso, estamos muy conscientes de que un tema que está (afectando) a las familias guatemaltecas es la situación de los precios de los combustibles", dijo el presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura.

El mandatario recordó que ya fue presentada hace algunas semanas una propuesta de apoyo temporal que priorizaba el diésel y la gasolina regular con un subsidio. La misma continúa en análisis en el Legislativo, sin que existan consensos para su aprobación.

En tanto, el mandatario indicó que se trabaja en otra iniciativa que pretende crear un apoyo temporal al consumidor, enfocado específicamente en el diésel, pues consideró que su costo tiene un efecto e impacto muy grande en el precio de los transportes y la canasta básica.

La medida contempla el establecimiento de un precio máximo al consumidor y utiliza los recursos que se han identificado de emergencia para cubrir la diferencia entre este precio para cubrir los montos cuando el valor internacional empuje el mercado por encima de este nivel.

De acuerdo con el gobernante, si se aprueba la iniciativa, el precio máximo al consumidor definido sería de 39 quetzales para el diésel en toda la república.

"Con este mecanismo se garantizaría que el beneficiario final sea el consumidor, que va a saber que el precio que no va a sobrepasar los 39 quetzales. El consumidor pagaría siempre 39 y cualquier precio por arriba estaría siendo cubierto con los recursos dedicados especialmente para ese tema que se han identificado en el Ministerio de Finanzas", enfatizó Arévalo.

Protestas en rechazo al alza de los combustibles

Durante una semana se han llevado a cabo manifestaciones y bloqueos en diferentes puntos del país, principalmente organizadas por transportistas, en rechazo al alza en los precios de los combustibles. Las medidas surgen cuando se han alcanzado precios históricos, incluso superando los Q46 el galón de diésel.

Asimismo, para esta semana hay al menos dos protestas más anunciadas con las que los ciudadanos buscan exigir respuestas de las autoridades para mitigar esta crisis que afecta la economía de las familias guatemaltecas.

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