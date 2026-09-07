 Motorista muere en accidente en el Obelisco; hay cierre vial
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Accidente deja un motorista fallecido y genera cierre vial en El Obelisco

El conductor de la motocicleta se empotró contra una jardinera.

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El motorista perdió la vida tras un hecho vial en el Obelisco., Bomberos Voluntarios
El motorista perdió la vida tras un hecho vial en el Obelisco. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un motorista falleció como resultado de un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este lunes, 7 de septiembre, en el área de la plaza El Obelisco, sobre el bulevar Liberación, zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que fueron alertados con respecto a la presencia de una persona afectada por un hecho vial en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron los equipos de la 10.ª Compañía.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron al afectado en estado inconsciente y sobre la cinta asfáltica. Al evaluarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido al politraumatismo que sufrió.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, indicó que el conductor de la motocicleta perdió el control del manubrio y se empotró contra una jardinera. "Debido al impacto, quedó sin vida sobre la acera", detalló.

Cierre vial en el sector

Montejo dio a conocer se implementaron cierres vehiculares en el sector del Obelisco debido a que están en desarrollo las diligencias en el área donde falleció el conductor.

"El Ministerio Público realizó el cierre del carril que comunica de zona 9 y zona 10 ante el deceso de esta persona. Toma en consideración esta información si transita por el sector", expresó.

Asimismo, indicó que el tráfico proveniente de la avenida Las Américas, zona 14, debe continuar hacia la avenida Reforma, zona 10.

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