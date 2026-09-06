Accidentes de tránsito dejan dos fallecidos y ocho heridos

Diferentes cuerpos de socorro reportaron un total de cuatro accidentes de tránsito durante la noche de ayer y la madrugada de este domingo, 6 de septiembre de 2026, con saldo de dos personas fallecidas y al menos ocho heridas. Uno de los percances con saldo fatal ocurrió en la zona 5 capitalina, donde un hombre quedó fallecido al lado de una motocicleta.
Asimismo, otro de los accidentes cobró la vida de un hombre a la altura del kilómetro 26 de la ruta que conduce a Ciudad Quetzal, en el área de San Juan Sacatepéquez. Ambos percances ocurrieron durante la madrugada y fueron atendidos por Bomberos Municipales y Bomberos Municipales Departamentales, respectivamente.
Bomberos Municipales Departamentales reportaron que el primero de los accidentes, ocurrido en la ruta hacia la colonia Ciudad Quetzal fue atendido por rescatistas de esa localidad. "Al llegar al lugar localizan sobre la cinta asfáltica a una persona de sexo masculino fallecido", reportaron; sin embargo, no dieron detalles de la identidad de la víctima.
Mientras tanto, en la zona 5 capitalina, los Bombeos Municipales reportaron que la víctima mortal fue encontrada en la calle, al lado de una motocicleta, por lo que no descartaron que el fallecido haya conducido la misma al momento de un accidente de tránsito. En ambos escenarios fue coordinado el apoyo de Policía Nacional Civil (PNC).
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Al menos ocho heridos en accidentes de tránsito
Los cuerpos de socorro reportaron que el primero de los accidentes con saldo de personas heridas ocurrió en el kilómetro 29.5 de la carretera al Pacífico, en el área de Amatitlán. En ese lugar, seis personas resultaron heridas y fueron atendidas por Bomberos Voluntarios de la 29 compañía; los afectados fueron trasladados al Hospital Nacional de Amatitlán.
En el kilómetro 99 de la ruta Interamericana, un accidente de tránsito dejó dos personas heridas. Bomberos Voluntarios de la estación de Chupol, Chimaltenango, atendieron la emergencia.
Entre los hechos más recientes, el último de los accidentes de tránsito ocurrió en la Avenida Reforma y 2ª. calle de la zona 10. En ese lugar, una colisión entre dos automóviles dejó uno de los automotores volcado sobre la cinta asfáltica.
"Técnicos en Urgencias Médicas atendieron a los conductores de ambos vehículos. Tras ser evaluados, manifestaron encontrarse bien y que solventarían la situación en el lugar", reportaron los rescatistas.