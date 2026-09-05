 Anuncian marcha pacífica “sin bloqueos” el próximo martes
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Anuncian marcha pacífica “sin bloqueos” el próximo martes

La organización de los 48 Cantones de Totonicapán anunció marchas pacíficas por temas de coyuntura para la próxima semana.

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Foto: Edwin Bercián
Manifestaciones continuarán, confirman los 48 Cantones / FOTO:
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La Junta Directiva y el Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, emitieron un comunicado este sábado, 5 de septiembre de 2026, en su calidad de Autoridades Indígenas para confirmar una marcha pacífica el próximo martes 8 de septiembre de 2026. Asimismo, desmintieron "categóricamente" que esas acciones incluyan bloqueos u otras medidas de hecho.

Aclararon que la marcha pacífica se realizará en cumplimiento de su compromiso con la verdad, el orden y el bienestar de la población, destacando que su mensaje está dirigido a la opinión pública nacional e internacional y a los medios de comunicación.

Los organizadores precisaron que la marcha pacífica del próximo martes se desarrollará en la Ciudad de Guatemala, "ejerciendo nuestro derecho constitucional a la manifestación libre y pacífica", aseguraron. En el siguiente párrafo, los integrantes de los 48 Cantones desmintieron categóricamente "la información falsa que circula en diversas redes sociales y medios no oficiales en la que se afirma que la organización realizará bloqueos de carreteras durante la próxima semana".

Asimismo, enfatizaron que el Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán no ha autorizado ningún bloqueo de vías públicas en los municipios o en los departamentos. "Como Autoridades Indígenas, reafirmamos que nuestro objetivo no es perjudicar a la ciudadanía ni afectar el desarrollo de las actividades cotidianas de nuestro pueblo", reafirmaron.

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Piden evitar rumores acerca de la marcha pacífica

Los integrantes de los 48 Cantones hicieron un llamado para que la población se mantenga informada únicamente a través de los canales y medios oficiales de los 48 Cantones de Totonicapán, evitando difundir rumores, que solo buscan generar desinformación y zozobra.

"Reiteramos nuestro compromiso ineludible con la defensa de los derechos de nuestras comunidades, actuando siempre con responsabilidad, respeto y en apego a nuestras formas de organización ancestral", reiteraron.

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Los 48 Cantones de Totonicapán realizan caminata en la Ciudad de Guatemala. - Omar Solís/Emisoras Unidas

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