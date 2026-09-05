Realizan operativos de prevención en varios lugares del país

Por medio de patrullajes de rutina, puestos de registro y operativos de prevención, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala realizan varios operativos en todo el país, con el objetivo de prevenir hechos de violencia. El Ejército de Guatemala reportó que realiza recorridos en motocicleta por varios sectores de la zona 1 capitalina para evitar hechos de violencia.
La institución armada indicó que los operativos están a cargo de la Primera Brigada de la Policía Militar de la Guardia de Honor. Explicaron que las acciones que realizan consisten en realizar patrullajes en las principales calles y avenidas de la zona 1.
Asimismo, la PNC reportó que realizan revisiones preventivas en un puesto de registro ubicado en Ciudad Quetzal. El procedimiento, a cargo de los agentes de la comisaría 16, se hace en conjunto con unidades especializadas y Ejército de Guatemala, afirmaron.
En el operativo de prevención de Ciudad Quetzal, los uniformados realizan procedimientos para verificar que las personas que se conducen a bordo de motocicletas y carros no trasladen objetos ilícitos. La PNC aseguró que el objetivo de fortalecer la seguridad y prevención, en beneficio de la población guatemalteca.
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Operativos de prevención en Barrio El Gallito
La PNC informó que varios agentes policiales se instalaron en la Avenida del Cementerio y 14 calle, jurisdicción del Barrio El Gallito, en la zona 3 capitalina, para realizar un operativo de prevención. En esa instalación, los uniformados también se dedican a revisar a las personas que viajan a bordo de motocicletas y de vehículos de cuatro ruedas.
En ese puesto, las autoridades también buscan prevenir el transporte de objetos ilícitos y buscan identificar a las personas que tengan órdenes de captura pendientes de ejecución. Las acciones están a cargo de agentes de la comisaría 11 y de la DISETUR, precisaron.