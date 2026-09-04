 Polvo del Sahara llegará a Guatemala: afecta calidad del aire
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Polvo del Sahara ingresará a Guatemala este sábado y podría afectar la calidad del aire

¡Atención, guatemaltecos! Este sábado, el polvo del Sahara podría afectar la calidad del aire.

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Foto: Archivo
Polvo del Sahara / FOTO:
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Una nueva masa de polvo proveniente del desierto del Sahara ingresará a Guatemala este sábado 5 de septiembre, por lo que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió recomendaciones ante los posibles efectos en la calidad del aire, principalmente para las personas con enfermedades respiratorias crónicas.

El polvo del Sahara es un fenómeno natural que ocurre cuando fuertes vientos levantan partículas de arena y minerales en el norte de África. Estas partículas son transportadas por las corrientes atmosféricas a través del océano Atlántico hasta alcanzar el Caribe, Centroamérica, México y otras zonas del continente americano.

Aunque su presencia forma parte de los fenómenos atmosféricos habituales, las partículas suspendidas pueden deteriorar temporalmente la calidad del aire. La exposición puede generar molestias, especialmente entre personas sensibles o con padecimientos respiratorios.

Recomendaciones  

De acuerdo con la información proporcionada por Conred, quienes forman parte de los grupos más vulnerables deben tomar precauciones ante el ingreso de la masa de polvo. Entre las recomendaciones se encuentra utilizar mascarilla cuando sea necesario y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades.

También se recomienda reducir la exposición al aire libre cuando se observe una alta concentración de polvo, mantener puertas y ventanas cerradas para evitar que las partículas ingresen a las viviendas y cubrir los recipientes utilizados para almacenar agua.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) mantiene el monitoreo de este fenómeno. Según sus proyecciones, la masa podría alcanzar su mayor concentración durante el fin de semana y posteriormente comenzar a dispersarse.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada mediante los boletines oficiales y prestar especial atención a cualquier cambio en la calidad del aire, particularmente quienes presentan mayor sensibilidad a las partículas suspendidas.

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