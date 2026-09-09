Detienen a pandilleros por 17 crímenes y abandono de cuerpos

Las fuerzas de seguridad confirmaron este miércoles la captura de tres presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha implicados en al menos 17 crímenes, en los cuales los cuerpos de las víctimas fueron abandonados en la vía pública envueltos en sábanas.
El operativo se llevó a cabo en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala y estuvo a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), que trabajaron en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP).
Según el reporte emitido por la institución de seguridad, los sospechosos fueron ubicados en un sector de la colonia Rafael. Se trata de dos hombres conocidos con los alias "Goblyn", de 20 años; y "Duende" o "Travieso", además de una mujer. Estas personas tenían vigentes órdenes de captura emitidas el 8 de septiembre de 2026 por un juzgado de Guatemala.
Asimismo, cuatro reos fueron notificados en centros carcelarios, señalados como presuntos responsables de los delitos de terrorismo, asociación ilícita y asesinato. Entre los sindicados se encuentran los privados de libertad Daniel Roberto, alias "Figueroa", líder del grupo criminal; William Donaldo Herrera Barahona y Hansel Adrián Galicia Sosa, que ejercían funciones de sicarios.
Durante los allanamientos también fueron incautadas dos armas de fuego, 72 municiones, 28 teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo (aproximadamente Q21 mil).
Vinculados con múltiples crímenes
De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían implicados en los asesinatos de 17 personas, cuyos cuerpos fueron abandonados envueltos en sábanas en cuatro distintos escenarios. Los hechos ocurrieron entre 2025 y 2026.
Entre los casos con los que estarían vinculados se encuentra el del hallazgo de ocho cadáveres a orillas de la ruta a Palencia. También se les relaciona con un hecho ocurrido el 21 de agosto del presente año, en la colonia Amparo 1, zona 7, donde falleció una persona de 22 años y otra resultó herida.