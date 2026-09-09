Guatemala y EE. UU. fortalecen coordinación en seguridad

La embajada de los Estados Unidos de América dio a conocer que varios funcionarios de ese país se reunieron con el fiscal general de Guatemala y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna, para reafirman la coordinación para combatir el tráfico y la trata de personas.
Mientras tanto, el ente investigador indicó que, en el marco de esos acercamientos, el funcionario guatemalteco dialogó el pasado 26 de agosto con Charles Wall, director adjunto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), para abordar diversos temas.
Los aspectos de seguridad fronteriza, el intercambio de buenas prácticas y el fortalecimiento de las capacidades institucionales, formaron parte del diálogo implementado con el objetivo de continuar estrechando los mecanismos de cooperación entre Guatemala y Estados Unidos.
Destacan alianzas estratégicas
De acuerdo con el MP, la reunión con Wall forma parte de los esfuerzos de cooperación en materia de seguridad y aplicación de la legislación migratoria, entre otros ámbitos que forman parte de las funciones de ICE. La entidad destacó que este tipo de acciones requieren coordinación entre las autoridades de ambos países.
En ese contexto, la Fiscalía reafirmó su compromiso de continuar trabajando de la mano con socios estratégicos. "Fortaleciendo las alianzas y los mecanismos de cooperación internacional, en beneficio de las seguridad y protección de las comunidades", puntualizó.
Otro acercamiento para abordar estrategias contra el crimen
Funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América se reunieron en junio de 2026 con el fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna; y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, con el objetivo de abordar distintos temas de la relación bilateral.
La oficina estadounidense detalló que los delegados les dieron la bienvenida a los funcionarios guatemaltecos para dialogar sobre aspectos que permitan fortalecer la cooperación enfocada en desmantelar redes de tráfico de personas, combatir cárteles y llevar a los criminales ante la justicia.
El Ministerio Público detalló que, durante el encuentro, se destacó la importancia de mantener acciones coordinadas para fortalecer las investigaciones, optimizar los mecanismos de control y garantizar procesos transparentes, eficientes y apegados a la ley.