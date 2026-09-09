 Guatemala y EE. UU. fortalecen coordinación en seguridad
Nacionales

Guatemala y EE. UU. fortalecen coordinación en seguridad fronteriza

El fiscal general Gabriel García Luna se reunió con autoridades de ICE para abordar temas de cooperación para el combate de delitos.

Compartir:
El fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, se reunió con autoridades de Estados Unidos., Ministerio Público
El fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, se reunió con autoridades de Estados Unidos. / FOTO: Ministerio Público
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La embajada de los Estados Unidos de América dio a conocer que varios funcionarios de ese país se reunieron con el fiscal general de Guatemala y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna, para reafirman la coordinación para combatir el tráfico y la trata de personas.

Mientras tanto, el ente investigador indicó que, en el marco de esos acercamientos, el funcionario guatemalteco dialogó el pasado 26 de agosto con Charles Wall, director adjunto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), para abordar diversos temas.

Los aspectos de seguridad fronteriza, el intercambio de buenas prácticas y el fortalecimiento de las capacidades institucionales, formaron parte del diálogo implementado con el objetivo de continuar estrechando los mecanismos de cooperación entre Guatemala y Estados Unidos.

Destacan alianzas estratégicas

De acuerdo con el MP, la reunión con Wall forma parte de los esfuerzos de cooperación en materia de seguridad y aplicación de la legislación migratoria, entre otros ámbitos que forman parte de las funciones de ICE. La entidad destacó que este tipo de acciones requieren coordinación entre las autoridades de ambos países.

En ese contexto, la Fiscalía reafirmó su compromiso de continuar trabajando de la mano con socios estratégicos. "Fortaleciendo las alianzas y los mecanismos de cooperación internacional, en beneficio de las seguridad y protección de las comunidades", puntualizó.

Otro acercamiento para abordar estrategias contra el crimen

Funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América se reunieron en junio de 2026 con el fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna; y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, con el objetivo de abordar distintos temas de la relación bilateral.

La oficina estadounidense detalló que los delegados les dieron la bienvenida a los funcionarios guatemaltecos para dialogar sobre aspectos que permitan fortalecer la cooperación enfocada en desmantelar redes de tráfico de personas, combatir cárteles y llevar a los criminales ante la justicia.

El Ministerio Público detalló que, durante el encuentro, se destacó la importancia de mantener acciones coordinadas para fortalecer las investigaciones, optimizar los mecanismos de control y garantizar procesos transparentes, eficientes y apegados a la ley.

En Portada

Caos vial por bloqueos y caravanas; estas son las rutas alternast
Nacionales

Caos vial por bloqueos y caravanas; estas son las rutas alternas

12:15 PM, Sep 09
Transmetro opera de forma limitada por bloqueo en la calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Transmetro opera de forma limitada por bloqueo en la calzada Aguilar Batres

09:51 AM, Sep 09
Barcelona gana, gusta y golea en su presentación en Championst
Deportes

Barcelona gana, gusta y golea en su presentación en Champions

12:39 PM, Sep 09
Guatemala y la ONU buscan salvar del deterioro el archivo de víctimas del conflicto armadot
Nacionales

Guatemala y la ONU buscan salvar del deterioro el archivo de víctimas del conflicto armado

12:31 PM, Sep 09
iPhone Duo: precio, características y cuándo saldrá a la venta el primer plegable de Applet
Tendencias

iPhone Duo: precio, características y cuándo saldrá a la venta el primer plegable de Apple

02:24 PM, Sep 09

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNCEE.UU.Estados Unidos#liganacionalReal MadridInsólitoviralredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar