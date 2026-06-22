MP confirma movimientos en fiscalías sin detalles oficiales

En un momento crucial para la justicia guatemalteca, el nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, ha iniciado su gestión con una serie de decisiones de las que se ha tenido información con el paso de los días, generando pronunciamientos de distintos sectores sobre el futuro del Ministerio Público (MP) y lo que se espera de su administración, que arrancó el pasado 17 de mayo para un periodo de cuatro años.
El ente investigador anunció hace algunas semanas la destitución del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el inicio de un proceso de liquidación de esa unidad de investigación que tuvo a su cargo una serie de casos de alto impacto. Sumado a esto, se han reportado las renuncias de personal vinculado a la extitular de la entidad, Consuelo Porras.
En tanto, recientemente ha trascendido información sobre la posible destitución de integrantes de diferentes fiscalías y una serie de cambios implementados por García Luna, pero no se han brindado detalles al respecto de parte de las autoridades del MP.
Emisoras Unidas realizó una consulta a la entidad con respecto al tema y se recibió una respuesta este lunes, 22 de junio, a través de la cual se confirmó que durante la gestión del fiscal general, que lleva aproximadamente 35 días, sí se han hecho movimientos en diferentes fiscalías. Sin embargo, el ente encargado de la persecución penal explicó que, por el momento, no se puede hacer oficial la información.
El asunto fue abordado luego de que se mencionaran las supuestas destituciones de personal que en los últimos años se le ubicó como cercano a la exfiscal Porras, incluida la fiscal regional, Cintia Monterroso, quien también está incluida en la lista Engel y fue la encargada del seguimiento de la investigación contra el Movimiento Semilla y el caso TREP.
MP revela salarios de exfuncionarios
El Ministerio Público habilitó el pasado 4 de junio un portal con información pública con los salarios del personal de la institución. A través del sitio https://www.mp.gob.gt/transparencia/ se compartieron los informes correspondientes.
En el portal se encuentran los reportes de nómina de marzo 2026, reporte de informes, becas y viáticos liquidados, por el departamento de contabilidad con número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran en el sujeto y todas sus dependencias.
También se incluyen los salarios que corresponden a cada cargo, honorarios dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto.
Tomando como base esta información, se estableció que la exfiscal general, Consuelo Porras, sancionada por supuesta corrupción por EE.UU. y la Unión Europea, recibió más de Q132 mil, desglosado de la siguiente manera: salario mensual de Q53,144.15; bono profesional Q375; bono 3701 Q250; bono antigüedad MP, Q7,476.00; gastos de representación, Q10,000.00; más bono extraordinario de marzo Q60,995.15, para un ingreso total de Q132,240,30.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7