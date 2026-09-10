 Accidente en Ruta Interamericana: Nueve Heridos Reportados
Nacionales

Accidente en ruta Interamericana deja nueve personas heridas

Un automóvil tipo sedán y un microbús chocaron en el kilómetro 80.

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Accidente en Tecpán Guatemala, Chimaltenango. , Bomberos Municipales Departamentales
Accidente en Tecpán Guatemala, Chimaltenango. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales
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Al menos nueve personas quedaron lesionadas como resultado de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este jueves, 10 de septiembre, en el kilómetro 80 de la ruta Interamericana, en jurisdicción del departamento de Chimaltenango.

Los cuerpos de socorro y autoridades de tránsito se movilizaron al referido sector tras recibir alertas sobre una fuerte colisión que se había registrado en el tramo hacia occidente, la cual aparentemente había dejado víctimas.

Tras la verificación correspondiente, los equipos establecieron que un vehículo tipo sedán y un microbús colisionaron. Debido al fuerte impacto, este último quedó volcado sobre la cinta asfáltica.

Los Bomberos Municipales Departamentales de diferentes estaciones aledañas les brindaron atención prehospitalaria a los afectados y posteriormente trasladaron a las nueve personas heridas a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Chimaltenango y al Hospital de Tecpán Guatemala.

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Uno de los vehículos involucrados en la colisión en el Km. 80 de la ruta Interamericana. - Bomberos Municipales Departamentales

Accidente de tráiler en ruta Interamericana

Un accidente de tránsito un tráiler se registró esta mañana en el kilómetro 33 de la ruta Interamericana, donde un tráiler colisionó y quedó varado en la vía pública.

Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para atender la emergencia y brindar asistencia al piloto del transporte pesado, quien resultó ileso y únicamente presentó alteración nerviosa tras el percance.

El hecho vial genera complicaciones en la circulación vehicular en el sentido de occidente hacia la ciudad capital, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores transitar con precaución y tomar en cuenta los posibles retrasos.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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