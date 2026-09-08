 Motoristas fallecen en accidente en zona 13
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Motoristas pierden la vida tras impactar contra poste en zona 13

El percance vial ocurrió frente al aeropuerto La Aurora.

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La motocicleta donde viajaban las víctimas del percance fue hallada a pocos metros de donde estaban los fallecidos en la zona 13., Bomberos Municipales
La motocicleta donde viajaban las víctimas del percance fue hallada a pocos metros de donde estaban los fallecidos en la zona 13. / FOTO: Bomberos Municipales
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Un trágico accidente de tránsito que ocurrió durante la madrugada de este martes, 8 de septiembre, cobró la vida de dos personas. La emergencia se registró en la 8ª avenida y 14 calle de la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, frente al aeropuerto La Aurora.

De acuerdo con la información preliminar, los tripulantes de una motocicleta resultaron afectados luego de que, por causas no establecidas, perdieron el control del manubrio y colisionaron contra un poste del alumbrado público.

Fuerte colisión

Los Bomberos Municipales fueron alertados con respecto a un fuerte percance vial que había ocurrido en el mencionado tramo, por lo que de inmediato movilizaron unidades al lugar.

Los técnicos en urgencias médicas determinaron que sobre la cinta asfáltica se encontraban dos hombres de entre 25 y 30 años de edad aproximadamente. Estaban en estado inconsciente y presentaban golpes en distintas partes del cuerpo.

Los equipos procedieron a evaluar a los afectados y determinaron que ya no contaban con signos vitales debido a politraumatismo a consecuencia del accidente.

A pocos metros del lugar fue encontrada la motocicleta en la que aparentemente se conducían las víctimas.

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