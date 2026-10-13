 Cámara de Comercio pide acción urgente ante bloqueos
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Cámara de Comercio exige a las autoridades actuar ante bloqueos

“¡Basta ya de bloqueos!”, expresó la Cámara en un comunicado.

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Bloqueo en Km. 147, Zacapa., Oriente News
Bloqueo en Km. 147, Zacapa. / FOTO: Oriente News
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La Cámara de Comercio de Guatemala expresó su rechazo a los bloqueos que grupos de manifestantes mantienen este martes, 13 de octubre, en rutas estratégicas del país y exigió a las autoridades actuar de inmediato para garantizar la libre locomoción de los ciudadanos.

Las protestas fueron organizadas por sindicalistas del sector salud que exigen mejores condiciones laborales y afectan áreas del oriente, occidente y norte del país, así como vías principales de la Ciudad de Guatemala.

Las medidas de hecho fueron implementadas a pesar de que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) asegura que justo ayer se recibió a representantes de organizaciones sindicales para escuchar sus peticiones y se programaron reuniones de seguimiento.

"¡Basta ya!": Sector comercial pide cumplir la ley

Por medio de un comunicado, la Cámara de Comercio expresó que nuevamente Guatemala enfrenta cierres de carreteras que generan una situación insostenible.

Según indicó, la reiteración de estas acciones vulnera la libre locomoción, interrumpe el comercio, afecta el trabajo y la producción, obstaculiza el abastecimiento y perjudica directamente a miles de familias guatemaltecas.

"No puede seguir permitiéndose que grupos paralicen carreteras y vulneren impunemente los derechos de los ciudadanos. ¡Basta ya de bloqueos! Las autoridades tienen la obligación de actuar", expresó.

De igual forma, hizo una serie de peticiones puntuales a las autoridades para hacer que la ley se cumpla, entre estas:

  • Liberar de inmediato todos los puntos bloqueados.
  • Restablecer el orden público.
  • Garantizar la libre locomoción.
  • Proteger las carreteras estratégicas.
  • Impedir los bloqueos.
  • Identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

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