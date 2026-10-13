 Jornada de Bloqueos: Puntos Críticos Afectados Importantes
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Jornada de bloqueos: Estos son los puntos afectados

Grupos de manifestantes del sector salud mantienen presencia en la Ciudad de Guatemala y diferentes carreteras.

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Salubristas bloquean el paso en el kilómetro 178.5, en el lugar conocido como El Zarco., Edvin Guzmán, Emisoras Unidas Retalhuleu
Salubristas bloquean el paso en el kilómetro 178.5, en el lugar conocido como El Zarco. / FOTO: Edvin Guzmán, Emisoras Unidas Retalhuleu
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Guatemala vive este martes, 13 de octubre, una nueva jornada de bloqueos que afecta diferentes carreteras, generando fuerte congestionamiento principalmente en áreas del occidente, norte y oriente del país. También se ve afectada la Ciudad de Guatemala.

Se trata de protestas de sindicalistas del sector salud que anunciaron desde días atrás que estarían tomando acciones para exigirles a las autoridades mejores condiciones laborales.

Las autoridades de tránsito dieron a conocer que los grupos de manifestantes mantienen presencia en al menos siete puntos, con cierre total del paso vehicular. También se lleva a cabo una caminata.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) indicó que está cerrado el paso en ambos sentidos en los siguientes sectores:

CA-01 Oriente

  • Km. 60 Cuilapa, Santa Rosa.

CA-02 Occidente

  • Km. 178 Puente Castillo Armas, Santa Cruz Mulua, Retalhuleu.
  • Km. 113 Aldea Cocales, Patulul, Suchitepéquez.

CA-01 Occidente

  • Km. 110 Aldea Chupol, Chichicastenango, Quiché.

CA-09 Norte

  • Km. 73 Guastatoya, El Progreso.
  • Km. 245 Morales, Izabal.

CA-10

  • Km. 147 Zacapa.

Mientras tanto, una caminata recorre la CA-9 Sur, en jurisdicción del municipio de Amatitlán, Guatemala, en sentido hacia el norte. Hasta las 9:15 horas, los manifestantes se trasladaban sobre el kilómetro 28.

Caos vial en la capital

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, informó que sindicalistas de Salud están protestando y no permiten el paso de vehículos en la avenida Elena y 9ª calle, zona 3.

Debido a esta situación, se presentan serias complicaciones para la movilidad vehicular en el anillo Periférico, por lo que el funcionario recomendó utilizar las siguientes vías alternas:

  • Puente El Incienso para Calle Martí
  • Periférico a Villa Linda
  • Villa Linda a bulevar La Democracia.
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Manifestación de salubristas que bloquea el Periférico el martes, 13 de octubre de 2026. - PMT capitalina/Montejo

Salud se pronuncia y reitera importancia de priorizar el diálogo

Ante las manifestaciones de los trabajadores de la salud que exigen mejoras salariales, el Ministerio de Salud dio a conocer que ayer las autoridades de esa cartera se reunieron con representantes de los sindicatos para escuchar sus peticiones.

Por medio de un comunicado, la cartera reiteró su disposición de mantener el proceso de diálogo y aseguró que ya se programaron futuras reuniones para dar seguimiento a las solicitudes que se han planteado.

"Somos una institución abierta al diálogo. Reconocemos la importancia de escuchar a las y los trabajadores de salud y atender sus peticiones mediante espacios de trabajo respetuosos y constructivos", expresó.

A la vez que recordó que en ocasiones anteriores se ha mantenido comunicaciones con los trabajadores para velar por su bienestar y muestra de ello es el aumento de Q1 mil 200 y un bono único de Q2 mil para personal temporal que se aplicó en 2025.

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