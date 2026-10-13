 Elfego Castañón asume como Contralor General de Cuentas
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Elfego Castañón asume como Contralor General de Cuentas

El funcionario fue electo para ejercer el cargo en el período 2026-2030.

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Élfego Castañón asumió el martes 13 de octubre de 2026 como Contralor General de Cuentas., Contraloría
Élfego Castañón asumió el martes 13 de octubre de 2026 como Contralor General de Cuentas. / FOTO: Contraloría
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Elfego Odair Castañón González tomó posesión este martes, 13 de octubre, como Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030. Su llegada al cargo se oficializó durante un acto protocolario realizado en la sede central de la institución.

El funcionario anunció que su gestión estará enfocada en fortalecer la fiscalización de los recursos públicos, promover la transparencia y modernizar los procesos de auditoría gubernamental.

Elección de Contralor

La Comisión de Postulación desarrolló sus funciones durante semanas, en las cuales sostuvo sesiones donde definió el perfil de los aspirantes, los requisitos, la integración de la tabla de gradación para evaluar a los profesionales, la aplicación de ese lineamiento, fase de entrevistas y, finalmente, la votación para definir a los seis candidatos finalistas.

Esta instancia fue la responsable de recibir expedientes, evaluar perfiles y calificar a los aspirantes al cargo. Su trabajo incluyó analizar méritos académicos, experiencia profesional, trayectoria ética y honorabilidad de los candidatos.

Con base en esa evaluación, la Comisión elaboró una nómina de seis candidatos mejor calificados, la cual fue enviada posteriormente al Congreso de la República para que este organismo llevar a cabo el nombramiento del nuevo titular del ente fiscalizador.

Con 154 votos, el pasado 6 de octubre el Pleno del Legislativo eligió a Elfego Odair Castañón González como nuevo jefe de la Contraloría General de Cuentas.

Funciones de la Contraloría

La Contraloría es la institución del Estado de Guatemala encargada de fiscalizar los ingresos, egresos y el uso de los recursos públicos. Su objetivo principal es garantizar que el dinero de los impuestos se administre con transparencia, legalidad y eficiencia en beneficio de la población.

La elección de una persona proba es fundamental para que la institución cumpla con sus funciones de fiscalizar el uso de los recursos públicos de forma oportuna. 

* Con información de Edgar Quiñónez, Emisoras Unidas 89.7

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