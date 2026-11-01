Mejoras en el Aeropuerto La Aurora: Trabajos en Progreso

Personal del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), por medio de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), realiza trabajos de mantenimiento y reparación de las barandas de acero inoxidable en las rampas de abordaje y el pasillo central de ingreso al país del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA).
Las labores forman parte de las acciones de modernización de la terminal aérea y tienen como objetivo mejorar las condiciones de seguridad para los pasajeros nacionales e internacionales.
De acuerdo con José Aguilar, jefe del Departamento de Mantenimiento del AILA, las estructuras no recibían mantenimiento desde su instalación en 2019. Por ello, fue necesario intervenir distintos tramos para reparar daños y reforzar las partes que presentaban deterioro, principalmente en las rampas de abordaje.
Sobre los trabajos
Los trabajos incluyen limpieza, ajustes, sustitución de piezas dañadas y fijación de las estructuras. Estas barandas sirven de apoyo para los viajeros durante sus desplazamientos por las instalaciones, especialmente al subir y bajar de las aeronaves.
Aguilar explicó que el mantenimiento busca reducir el riesgo de caídas y lesiones en las manos de los usuarios que necesitan sujetarse de las estructuras para movilizarse por la terminal.
La intervención forma parte de los trabajos que impulsa el CIV para recuperar y mejorar la infraestructura del principal aeropuerto del país. Las acciones también contemplan el mantenimiento de áreas comunes y espacios destinados al tránsito de pasajeros.
Con estas reparaciones, las autoridades buscan mantener las instalaciones en condiciones adecuadas y reforzar la seguridad de los viajeros durante sus procesos de abordaje e ingreso a Guatemala.