Capturan a sospechoso de ataque armado en ona 18

Un ataque armado se registró en horas de la tarde de este lunes, 2 de noviembre, en un sector de la colonia Lo de Rodríguez, en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala. Como resultado de este incidente falleció una persona y otra resultó herida. Además, las autoridades capturaron al presunto agresor.
Los bomberos Voluntarios dieron a conocer que a través de su centro de llamadas recibieron alertas con respecto a un hecho de violencia que había ocurrido en el mencionado lugar, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de las 50ª y 85ª compañías, así como equipos de la Estación Central.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron a dos personas que presentaban heridas por impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Al evaluarlas, confirmaron que una de ellas ya no contaba con signos vitales.
Mientras tanto, los socorristas le brindaron soporte vital avanzado al otro paciente y posteriormente lo trasladaron hacia la emergencia del hospital general San Juan de Dios, donde quedó ingresado.
Ninguna de las dos víctimas ha sido identificada hasta el momento.
Detienen a supuesto agresor
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que se implementaron las acciones de seguimiento tras el ataque armado ocurrido en la colonia Lo de Rodríguez, zona 18, y como resultado fue detenido un individuo de participar en el crimen.
"Los agentes reaccionaron de inmediato y de manera preliminar reportan la captura de un presunto pandillero del Barrio 18, presunto responsable de este hecho que dejó una persona fallecida y otra herida", explicó un portavoz de la institución.
Agregó que al sospechoso se le incautó una granada de fragmentación y un arma de fuego.
Las investigaciones en seguimiento de este caso se encuentran en desarrollo. El detenido fue puesto a disposición de los órganos de justicia, al igual que los objetos decomisados, para dilucidar su situación legal.