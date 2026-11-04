Polémicas piñatas en Guatemala: ¿falta de respeto o tradición?

Una peculiar escena protagonizada por piñatas con el uniforme de la Policía Nacional Civil ha despertado un debate sobre los límites del humor y el respeto hacia quienes integran las fuerzas de seguridad.
Las figuras, elaboradas con gorras y uniformes similares a los utilizados por la PNC, llevan mochilas rojas que identifican a la plataforma de entregas PedidosYa, así como objetos que simulan armas de fuego.
La representación hace referencia a uno de los episodios más comentados tras el asesinato del abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el pasado 17 de octubre de 2026 en el Campo Marte, zona 5 de la Ciudad de Guatemala.
La controversia tiene su origen en la detención de los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz, quienes fueron capturados inicialmente bajo sospecha de estar vinculados con el asesinato de Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.
Durante el procedimiento, los agentes reportaron el hallazgo de un arma de fuego dentro de una mochila utilizada para repartir pedidos a domicilio.
Sin embargo, los hermanos rechazaron las acusaciones y denunciaron posibles irregularidades durante su detención, incluida la presunta colocación del arma por parte de los policías.
Posteriormente, el Ministerio Público solicitó la falta de mérito a favor de ambos, y un juez ordenó su liberación.
El caso dio un nuevo giro el 23 de octubre, cuando siete integrantes de la PNC fueron capturados por su presunta participación en irregularidades relacionadas con el procedimiento policial.
Las investigaciones buscan esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.
Piñatas que dividen opiniones
En medio de la atención pública que ha generado este caso, fabricantes de piñatas decidieron recrear la polémica escena utilizando figuras de agentes policiales con mochilas de reparto.
La imagen ha provocado opiniones encontradas. Para algunas personas, las piñatas representan una expresión de humor popular y una forma de sátira sobre acontecimientos que han generado indignación y cuestionamientos.
Desde esa perspectiva, las figuras reflejan la creatividad con la que los guatemaltecos suelen interpretar situaciones de actualidad.
Sin embargo, otras personas consideran que este tipo de representaciones pueden resultar ofensivas para los integrantes de la institución policial.
Quienes cuestionan estas figuras señalan que detrás de cada uniforme existen personas con familias, responsabilidades y riesgos que enfrentan diariamente durante sus labores de seguridad.
También plantean que las actuaciones bajo investigación de determinados agentes no deberían utilizarse para desacreditar a toda la institución.
Por un lado, el humor ha sido históricamente una herramienta para expresar críticas sociales y representar acontecimientos de interés público.