 Meta elimina función de IA tras críticas por el uso de fotos públicas de Instagram

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Tecnología

Meta elimina función de IA tras críticas por el uso de fotos públicas de Instagram

Usuarios obligan a Meta a retirar función de IA por el uso de imágenes públicas.

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Meta retiró una de las funciones de su nueva herramienta de inteligencia artificial Muse Image después de recibir fuertes críticas por permitir que las fotografías de cuentas públicas de Instagram fueran utilizadas como referencia para generar imágenes creadas con IA.

La decisión fue anunciada el viernes, apenas unos días después del lanzamiento de Muse Image, el primer modelo de generación de imágenes integrado al asistente Meta AI. La herramienta fue diseñada para crear imágenes a partir de las instrucciones de los usuarios, pero también incorporaba una función que permitía tomar como referencia las fotografías publicadas en perfiles públicos de Instagram.

La característica desató una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron preocupación por la privacidad de su contenido. Además, comenzaron a difundirse tutoriales y recomendaciones para modificar la configuración de las cuentas con el objetivo de impedir que las imágenes fueran utilizadas por la inteligencia artificial de Meta.

En un comunicado, la compañía explicó que su intención era ofrecer una herramienta creativa y, al mismo tiempo, brindar a las personas el control sobre si su contenido público podía ser referenciado por Muse Image. Sin embargo, reconoció que la función "no dio en el blanco" y confirmó que fue deshabilitada tras escuchar los comentarios de los usuarios.

La polémica también llegó a la industria del entretenimiento. El sindicato Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists recomendó a sus miembros revisar la configuración de sus cuentas de Instagram para proteger el uso de su imagen frente a las nuevas herramientas de inteligencia artificial.

Quienes deseen restringir el acceso de Meta AI a sus fotografías pueden ingresar a Configuración, seleccionar "Compartir y reutilizar" y desactivar la opción "Permitir que las personas reutilicen tu contenido en Instagram y con las funciones de IA en Meta".

El episodio reavivó el debate sobre la privacidad, el consentimiento y el uso de contenido público en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, un tema que continúa generando preocupación entre usuarios, creadores de contenido y organizaciones que defienden los derechos digitales.

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