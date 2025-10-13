 Agua con limón en ayunas: mitos y riesgos
Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

Beber agua con limón en ayunas se ha vuelto una tendencia entre quienes buscan mejorar su salud.

Limón, Limón
Limón / FOTO: Limón

Beber agua con limón en ayunas se ha convertido en una práctica popular en los últimos años.  Muchos aseguran que esta combinación ayuda a desintoxicar el cuerpo, bajar de peso y mejorar la digestión.

Sin embargo, especialistas advierten que, aunque no es dañina en todos los casos, existen ciertos riesgos que deben considerarse antes de incorporarla de manera habitual. El agua con limón, por sí sola, no tiene efectos milagrosos, de acuerdo con expertos consultados por Infobae.

Cabe destacar que el consumo de esta bebida aporta una pequeña cantidad de vitamina C, un limón mediano cubre cerca del 30% de la dosis diaria recomendad, pero esa cantidad no es suficiente para provocar grandes cambios en el organismo.  Además, no existe evidencia científica que respalde que el agua con limón "alcalinice" la sangre o elimine toxinas.

Uno de los principales riesgos está relacionado con el daño al esmalte dental. El ácido cítrico presente en el limón puede debilitar la capa protectora de los dientes, lo que con el tiempo puede causar sensibilidad o caries.

¿Seguirás bebiendo agua con limón?

Por eso, los expertos recomiendan consumirla con pajilla o enjuagar la boca con agua después de tomarla. Otro punto a considerar es que, para las personas con problemas digestivos, como gastritis o reflujo, el agua con limón puede resultar contraproducente.

El ácido puede irritar la mucosa gástrica y causar molestias como ardor o acidez, especialmente si se consume en ayunas. A esto se suman las expectativas poco realistas que muchos tienen sobre sus beneficios. No hay pruebas científicas que demuestren que esta bebida ayuda a adelgazar o a desintoxicar el cuerpo.

Los procesos naturales de limpieza del organismo son realizados por órganos como el hígado, los riñones y los pulmones, sin necesidad de remedios caseros. Los especialistas coinciden en que la mejor forma de hidratar el cuerpo es beber suficiente agua pura a lo largo del día.

