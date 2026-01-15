Consejos para evitar llantos en el regreso a clases

El regreso a clases 2026 ya está a la vuelta de la esquina y miles de familias ultiman detalles para volver a la rutina escolar tras las vacaciones. Aunque el inicio del ciclo escolar suele ser motivo de emoción, también puede generar ansiedad, llanto y resistencia, especialmente en los niños más pequeños.
Psicólogos infantiles explican que la adaptación no solo implica cambios logísticos, sino ajustes emocionales que requieren paciencia, acompañamiento y organización. Especialistas en desarrollo infantil indican que los niños suelen reflejar la actitud emocional de los adultos.
Por ello, si los padres manejan el regreso a clases como una situación estresante, los hijos tienden a reproducir ese patrón. En cambio, cuando se comunica entusiasmo, seguridad y calma, el proceso de adaptación suele ser más flexible y positivo.
Tips para tu regreso a clases
1. Ajustar horarios con anticipación. Retomar las rutinas de sueño y alimentación al menos una semana antes ayuda al cuerpo a acoplarse sin presión.
2. Reducir el tiempo en pantallas. Disminuye la sobreestimulación, mejora el descanso y favorece un despertar más tranquilo en días escolares.
3. Preparación emocional de los padres. Los adultos deben trabajar sus propias preocupaciones para no transmitírselas a los niños.
4. Hablar sobre el regreso. Conversar sobre la escuela, amigos, maestras y actividades ayuda a disminuir incertidumbres.
5. Impulsar la autonomía. Dejar que los niños elijan parte de sus útiles escolares fortalece el control emocional.
6. Cambiar exigencia por confianza. No se trata de rendimiento, sino de adaptación; la perfección no debe ser objetivo.
7. Validar emociones. El miedo, la nostalgia o la tristeza forman parte del proceso y deben ser reconocidos.
8. Crear rituales afectivos. Una frase, un gesto o un abrazo de despedida antes de entrar al aula aporta contención emocional.
9. Respetar tiempos de juego. El juego funciona como herramienta de regulación emocional tras el nuevo ritmo escolar.
10. Predicar con el ejemplo. Los niños absorben lo que ven; una actitud tranquila y positiva contagia seguridad.