 León Sorprende al Trepar Pickup en Autosafari Chapín
¡Ver para no creer! León trepa la palangana de pickup de una familia en AutoSafari Chapin

Un inesperado encuentro entre un león y una familia se volvió viral de forma inmediata en Guatemala.

Un inusual y sorprendente episodio protagonizado por un león en AutoSafari Chapín está causando sensación en las redes sociales.  Y es que un clip grabado por un visitante durante un recorrido en el AutoSafari Chapin, dejó a más de uno con la boca abierta.

El video muestra el momento exacto en el que el felino decidió trepar a la parte trasera de un pickup familiar, desatando reacciones de asombro, nerviosismo y humor entre los usuarios. El video, que comenzó a circular rápidamente en distintas plataformas como TikTok, Facebook e Instagram, muestra con claridad cómo el león se acerca con total calma al vehículo mientras los visitantes observan expectantes.

🦁📦 ¿Los felinos y su atracción por las cajas? En medio de la lluvia, un león no pudo evitar subir al área de carga de la camioneta de una familia que visitó un safari en Guatemala. Guatemala Internacional Viral Felinos LaListaNews

Sin previo aviso, el animal se impulsa y sube al pickup, provocando gritos contenidos, risas nerviosas y esa mezcla de adrenalina y fascinación que solo la vida salvaje puede causar. Según los comentarios viralizados, el clip fue grabado por un turista que presenció la escena desde otro automóvil.

Al ver la peculiar interacción, no dudó en registrarla con su teléfono y compartirla en redes sociales. En cuestión de horas, el material acumuló miles de visualizaciones, reacciones y comentarios.

Más de lo sucedido en AutoSafari Chapín

Entre las respuestas del público destacaron tanto los mensajes de incredulidad como los de humor.  Muchos usuarios bromearon con la "confianza" del felino, mientras otros resaltaron la importancia de respetar los protocolos de seguridad durante las visitas al AutoSafari Chapín, donde se permite el recorrido vehicular cerca de los animales.

AutoSafari Chapín, ubicado en Escuintla, es uno de los atractivos turísticos más visitados por familias y amantes de la fauna en Guatemala. El lugar también conocido por ofrecer experiencias de observación de animales en un ambiente más libre y dinámico, a diferencia de los zoológicos tradicionales.

¡Insólito! Locutora guatemalteca viaja en avión acompañada de sus 7 gatos

La escena parecía salida de una película: siete gatos, una locutora guatemalteca y un vuelo rumbo a México que se volvió viral.

El curioso episodio servirá sin duda como recordatorio de por qué este destino sigue siendo uno de los preferidos del país. Y es que se vive la emoción de estar cerca de la naturaleza y la posibilidad de vivir momentos totalmente inesperados.

