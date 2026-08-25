 Calor y sismos: ¿Cuál es la relación científica?
Tendencias

¿El calor está ligado a los recientes sismos? Esto dice la ciencia

Los sismos aumentan y el calor también: ¿hay relación entre ambos fenómenos?

Compartir:
Terremoto en Colombia:, EFE
Terremoto en Colombia: / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Los recientes movimientos telúricos registrados en distintos países de Sudamérica han generado inquietud entre la población, especialmente en medio de una ola de calor que afecta a varias regiones. Ante esta coincidencia, han surgido preguntas sobre una posible relación entre las altas temperaturas y el incremento de los sismos.

Sin embargo, especialistas señalan que no existe evidencia científica que permita establecer una relación directa entre el calor, el cambio climático y la ocurrencia de terremotos.

El químico Luis Manuel Guerra explicó, durante una entrevista para un medio mexicano, que la creencia de que las condiciones atmosféricas pueden provocar terremotos es antigua y se remonta incluso a la Grecia clásica. Según recordó, Aristóteles sostenía que los movimientos de la tierra eran provocados por vientos atrapados en cavernas subterráneas que buscaban salir hacia la superficie.

Foto embed
Terremotos en Venezuela - EFE

Acumulación y liberación de energía

Con el desarrollo de la sismología, esta explicación quedó descartada. Actualmente se sabe que los terremotos tienen su origen principalmente en procesos que ocurren en el interior de la Tierra, particularmente por la acumulación y liberación de energía a lo largo de fallas geológicas y por el movimiento de las placas tectónicas.

La actividad sísmica tampoco muestra un comportamiento que dependa de las temperaturas. Los registros científicos indican que los terremotos se distribuyen estadísticamente de manera similar tanto durante periodos de calor como en temporadas de bajas temperaturas.

Foto embed
Terremoto en Colombia - EFE

Aunque determinados fenómenos superficiales pueden modificar ligeramente la presión sobre algunas fallas, como grandes acumulaciones de agua o nieve, estos efectos suelen ser limitados y pueden relacionarse con movimientos de baja magnitud.

Por ello, la coincidencia entre una ola de calor y una serie de sismos no significa que exista una conexión causal. Los terremotos responden principalmente a la dinámica interna del planeta, a profundidades donde las temperaturas de la superficie tienen una influencia prácticamente insignificante.

En Portada

TSE oficializa procedimiento de compras por excepción para eleccionest
Nacionales

TSE oficializa procedimiento de compras por excepción para elecciones

02:06 PM, Ago 25
Último día de recepción: Aspirantes a Contralor presentan expedientest
Nacionales

Último día de recepción: Aspirantes a Contralor presentan expedientes

11:11 AM, Ago 25
El transporte extraurbano está llegando a límites: gremiales reclaman respuestas ante crisis de costos y extorsionest
Nacionales

"El transporte extraurbano está llegando a límites": gremiales reclaman respuestas ante crisis de costos y extorsiones

09:40 AM, Ago 25
Disparos en zona 10: conductora sale ilesa y capturan a presuntos atacantest
Nacionales

Disparos en zona 10: conductora sale ilesa y capturan a presuntos atacantes

12:27 PM, Ago 25
Adiós a Dolly Parton: la reina del country muere a los 80 añost
Farándula

Adiós a Dolly Parton: la reina del country muere a los 80 años

12:18 PM, Ago 25

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosPNCSeguridadViolenciaNoticias de Guatemala#liganacionalredes socialesFIFAEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar