Señales de crisis emocional: ¿cómo identificarlas?

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha que busca crear conciencia sobre un problema de salud pública que afecta a personas, familias y comunidades en todo el mundo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que más de 720 mil personas mueren por suicidio cada año en el mundo. Sin embargo, la prevención es posible y una de las herramientas importantes es aprender a reconocer señales que pueden indicar que una persona está atravesando una crisis y necesita apoyo.
La conmemoración de 2026 tiene además un significado especial, pues marca el tercer y último año del lema internacional "Cambiar la narrativa sobre el suicidio", acompañado del llamado "Iniciar la conversación".
La propuesta busca dejar atrás el silencio, los prejuicios y el estigma para favorecer conversaciones abiertas y empáticas que permitan a las personas expresar lo que sienten y buscar ayuda.
¿Cuáles son las señales de alerta?
No todas las personas reaccionan de la misma manera ante una crisis emocional y una señal aislada no significa necesariamente que alguien esté pensando en quitarse la vida.
Sin embargo, el Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos (NIMH) advierte que determinados cambios deben recibir especial atención, principalmente cuando aparecen de manera repentina, son nuevos o se intensifican.
Entre las señales se encuentran hablar de sentirse vacío, desesperado, atrapado o sin motivos para vivir; expresar culpa o vergüenza intensa; decir que se siente una carga para otras personas o manifestar un dolor emocional o físico que considera insoportable.
Los cambios también pueden manifestarse en el comportamiento. Alejarse de familiares y amigos, despedirse de personas importantes, regalar pertenencias de valor, asumir riesgos inusuales o mostrar cambios extremos de humor son comportamientos que merecen atención.
Cambios en el sueño y alimentación
Dormir demasiado o muy poco también puede aparecer entre las señales de advertencia, al igual que cambios importantes en la alimentación.
A esto pueden sumarse un incremento en el consumo de alcohol o drogas, aislamiento social, ansiedad, agitación o comportamientos imprudentes.
Es importante observar estos comportamientos dentro del contexto de cada persona. Los especialistas hacen especial énfasis en prestar atención cuando los cambios son recientes, se vuelven más frecuentes o aparecen después de una pérdida, una situación dolorosa o una transformación importante en la vida.
Frases que también pueden ser una advertencia
Las señales no siempre aparecen únicamente a través del comportamiento. En algunas ocasiones, la persona puede expresar directamente o de manera indirecta lo que está sintiendo.
Hablar constantemente sobre la muerte, decir que no encuentra una salida, expresar que los demás estarían mejor sin ella o manifestar que no tiene razones para continuar son expresiones que deben tomarse en serio.
También requiere atención que alguien comience a despedirse de familiares y amigos, ponga repentinamente sus asuntos personales en orden o entregue objetos que tienen un significado especial para él o ella.
No todas las personas muestran las mismas señales
Reconocer las señales puede ayudar, pero también es importante comprender que no existe una lista capaz de predecir con certeza lo que hará una persona.
Alguien puede atravesar una crisis sin mostrar todas estas conductas e incluso puede ocultar lo que siente. Por ello, un cambio significativo en la forma habitual de comportarse puede ser motivo suficiente para acercarse y preguntar cómo se encuentra.
La Asociación Americana de Psicología también incluye entre las situaciones que requieren atención la pérdida de interés en el trabajo, los estudios, las actividades sociales o pasatiempos que anteriormente disfrutaba la persona.
¿Qué hacer ante las señales?
Si una persona expresa que quiere morir, habla de hacerse daño o presenta señales que hacen pensar que existe un riesgo inmediato, la recomendación es tomarlo seriamente y buscar ayuda profesional cuanto antes.
No se aconseja minimizar lo que siente con frases como "todo estará bien" o "hay personas que están peor". Escuchar con atención y sin emitir juicios puede ser más útil para alguien que atraviesa un momento de intenso sufrimiento.
Una conversación puede hacer la diferencia
La prevención no corresponde únicamente a médicos o psicólogos. Familiares, amigos, compañeros de trabajo y personas cercanas pueden desempeñar un papel importante al identificar cambios y acercarse de manera empática.
Precisamente, el mensaje de la campaña mundial de 2026 invita a comenzar esas conversaciones.
Hablar de salud mental sin estigmas, escuchar y reconocer que pedir ayuda es válido puede facilitar que una persona no tenga que atravesar sola una crisis.
Este 10 de septiembre, el llamado no es únicamente a recordar una fecha, sino también a prestar atención a quienes nos rodean. A veces, preguntar sinceramente "¿cómo estás?" y quedarse a escuchar la respuesta puede convertirse en el primer paso para que alguien reciba la ayuda que necesita.