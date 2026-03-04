El Mundial 2026 no solo será el más grande en formato, sino también el más costoso para los aficionados en la historia de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, el torneo contará con 48 selecciones y un total de 104 partidos, una expansión inédita en la competencia. Sin embargo, el crecimiento deportivo viene acompañado de una escalada histórica en el precio de los boletos, lo que ha encendido el debate sobre la accesibilidad real del evento.
Los datos comparativos frente a Copa Mundial de la FIFA 2022 evidencian aumentos sin precedentes. En la Categoría 1, la entrada para la final pasó de 1,607 dólares en Qatar a 6,730 dólares en 2026. La semifinal subió de 956 a 2,672 dólares, mientras que los cuartos de final aumentaron de 426 a 1,407 dólares. Se trata de incrementos que superan con amplitud la inflación acumulada en el mismo periodo y que reflejan un nuevo enfoque comercial por parte de la organización.
¿El Mundial más caro de la historia?
El salto más drástico se observa en la Categoría 4, tradicionalmente pensada para el público con menor poder adquisitivo. La final pasó de 206 dólares en 2022 a 2,030 dólares en 2026. El partido inaugural subió de 55 a 370 dólares, y un encuentro de fase de grupos pasó de 11 a 82 dólares. En promedio, el incremento en esta categoría ronda el 476 %, según los cálculos derivados de los precios oficiales. Además, a diferencia de ediciones anteriores celebradas en países como Brasil, Rusia o Qatar, en 2026 no habrá tarifas diferenciadas para residentes locales.
Para el analista financiero David Páramo, conocido como "El Padre del Análisis Superior", este fenómeno responde a una transformación estructural del modelo de negocio. En entrevista, explicó que la FIFA estaría adoptando una lógica más cercana a la de la Fórmula 1, priorizando el ingreso por espectador por encima del volumen de aficionados. Según su visión, el organismo busca un perfil de consumidor con mayor capacidad adquisitiva, aun si eso implica desplazar al aficionado tradicional que históricamente dio identidad popular al futbol.
La escalada también se refleja en los costos globales del torneo. Mientras que Rusia 2018 representó una inversión aproximada de 14 mil millones de dólares, Qatar 2022 superó los 220 mil millones. Para 2026, el gasto estimado ronda los 13 mil 900 millones de dólares, de acuerdo con reportes oficiales, con una proyección de impacto económico que podría superar los 21 mil millones en el PIB mundial. Paralelamente, la FIFA incrementó la bolsa de premios a 655 millones de dólares, un aumento cercano al 50 % respecto a la edición anterior; el campeón recibirá 50 millones de dólares.
El fenómeno trasciende la inversión inicial y se amplifica en el mercado secundario. Especialistas en ticketing advierten que la reventa digital y la especulación pueden elevar aún más los precios finales para el consumidor. La alta demanda —con cientos de millones de solicitudes registradas— ha provocado también la proliferación de sitios falsos y esquemas de phishing vinculados al torneo. Así, el Mundial 2026 se perfila no solo como una fiesta deportiva sin precedentes, sino como un evento que consolida la transformación del futbol en un activo financiero global, cada vez más distante del bolsillo del aficionado común.