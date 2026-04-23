Arda Güler llamado a ser sensación en la Copa FIFA 2026

"Hablamos de niveles similares a los de Maradona en Nápoles", dijo Vincenzo Montella, técnico de Turquía sobre el juvenil Güler.

Con Arda Güler, no se está ante una joven promesa que aspira a hacerse un sitio en su selección o en el corazón de sus compatriotas. "Arda es un ídolo en Turquía", afirma su seleccionador, Vincenzo Montella. "Hablamos de niveles similares a los de Maradona en Nápoles", añadió.

El mundo del futbol está empezando a descubrir por qué Arda Güler goza de este extraordinario nivel de adoración. Tras asumir con total naturalidad su fichaje por el Real Madrid y dejar destellos de magia con su maravillosa pierna izquierda en los principales escenarios europeos, el jugador encara la Copa FIFA 2026 como una de sus principales sensaciones.

Su rendimiento en el último mes solo ha contribuido a aumentar la expectación en torno a su persona: tras marcar desde su propio campo en el Bernabéu y dar una extraordinaria asistencia en la victoria de su selección en la semifinal de las eliminatorias de la UEFA, el turco registró un inolvidable doblete en Múnich.

Uno de los expertos a los que dejó boquiabiertos con esta última actuación fue Thierry Henry, quien conoce de primera mano la transición de joven sensación de auténtica superestrella. Tras ver a Güler deslumbrar entre los mejores, el francés insistió en que el calificativo de «promesa» se le queda ya corto al jugador.

"Marca el ritmo de los partidos", afirmó Henry. "Cuando un jugador joven da este paso adelante, ya no hablamos de potencial, hablamos de realidad".

Jugadores con más partidos en las Copas del Mundo de la FIFA El argentino Lionel Messi supera al alemán Lothar Matthäus. El dato de Oceanía te sorprenderá.

Lo que se ha dicho sobre Arda Güler

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid: "Es un chico con muchas condiciones, mucho talento y visión de juego; tiene un fantástico último pase y una excelente capacidad para cambiar la orientación del juego. Está acabando los partidos muy cansados por todo el esfuerzo que está haciendo defensivamente. Es un futbolista que va a ser importantísimo a nivel mundial, si no lo es ya".

Vincenzo Montella, seleccionador de Turquía: "Tiene calidad, intuición y una gran lectura de juego. Sabe cuándo ralentizar la jugada y cuándo ser vertical. Además, es capaz de marcar goles. A pesar de su aspecto inocente, es muy inteligente. Me gusta mucho hablar con él, me veo muy reflejado en su manera de ser. Tiene talento para jugar al más alto nivel y sabe gestionar la presión".

Arda Güler es llamado a hacer historia en la cita 2026 - FIFA

*Información FIFA.

Etiquetas