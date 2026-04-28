Mundial 2026: Partidos Clave y Fechas en 44 Días

El fútbol mundial está a semanas de vivir su edición más ambiciosa: 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones.

El Mundial 2026 arranca el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Un duelo cargado de simbolismo, porque reedita el primer partido del Mundial Sudáfrica 2010, jugado en Johannesburgo, donde el marcador finalizó 1 a 1 con goles de Tshabalala y Rafa Márquez.

Será la primera ocasión en la historia en que los protagonistas del encuentro inaugural se repitan, un dato que convierte este puntapié inicial en algo verdaderamente único. El torneo se desarrollará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio, con un total de 104 partidos, una cifra significativamente mayor a las ediciones previas.

Por primera vez en la historia, el Mundial se jugará con 48 selecciones organizadas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno para la primera fase. Este formato inédito garantiza semanas de fútbol continuo y una cantidad de partidos que ningún aficionado querrá perderse.

La fase de grupos será una avalancha de emociones. La Fase de Grupos durará 17 días y sus últimos partidos se jugarán el sábado 27 de junio. Entre los duelos a seguir de cerca figuran México contra Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, y el Uruguay frente a España del Grupo H el 26 de junio.

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Un día después de que cierre la fase de grupos comenzarán los Dieciseisavos de Final, del 28 de junio al 3 de julio, la ronda eliminatoria inédita que este formato estrena. Los Octavos de Final se jugarán del sábado 4 de julio al martes 7 de julio, los Cuartos de Final del jueves 9 al sábado 11 de julio, y las Semifinales el martes 14 y el miércoles 15 de julio.

Las sedes de las semifinales serán Dallas y Atlanta, dos ciudades que vivirán noches históricas. El tercer lugar se definirá en el Estadio de Miami el 18 de julio.

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El cierre será monumental. La Gran Final se celebrará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

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