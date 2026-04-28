Ed Sheeran revela rara enfermedad antes de llegar Guatemala

El cantante británico Ed Sheeran, de 35 años, encendió las alarmas entre sus seguidores guatemaltecos al revelar públicamente que lleva un mes lidiando con herpes zóster. Cabe destacar que la enfermedad es conocida popularmente como culebrilla, una enfermedad viral poco frecuente en personas de su edad que provoca erupciones cutáneas extremadamente dolorosas.
La confesión llegó a través de su cuenta de Instagram, donde el artista también sorprendió a sus fans al aparecer con la cabeza rapada como símbolo de un nuevo comienzo personal. "He tenido culebrilla durante el último mes, no se lo desearía a nadie, pero ya estoy en recuperación", escribió Sheeran en la publicación que rápidamente se viralizó.
A pesar del diagnóstico, el músico dejó claro que la enfermedad no frenará su regreso a los escenarios latinoamericanos. Su Loop Tour, que arrancó en enero de 2026 y se extenderá hasta diciembre, retomará actividad en una semana con un concierto en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, República Dominicana, como primer paso del tramo regional.
El herpes zóster es causado por el virus de la varicela-zóster, el mismo que provoca la varicela en la infancia. Aunque no representa un riesgo mortal, el virus permanece latente en el organismo de por vida y puede reactivarse décadas después, siendo más frecuente en personas mayores de 50 años.
Más de Ed Sheeran
Su aparición en Sheeran a los 35 años resulta inusual, lo que explica el impacto que causó entre sus seguidores. El anuncio del famoso cantante llega en uno de los momentos más complejos de su vida personal.
Semanas atrás, el artista había actualizado públicamente el estado de salud de su esposa, Cherry Seaborn, quien fue operada exitosamente para extirpar un tumor canceroso. La intervención se realizó tras el nacimiento de su segunda hija, Jupiter, de 3 años. La pareja también es padre de Lyra, de 5 años.
El concierto en Guatemala está confirmado para el 27 de mayo de 2026 en el Estadio Cementos Progreso, a partir de las 20:00 horas.