Guía Esencial para Disfrutar el Empire Music Festival

El Empire Music Festival 2026 llega en su onceava edición con un cartel de más de 30 artistas nacionales e internacionales repartidos en tres escenarios simultáneos. Entre los invitados confirmados están DJ Snake, ILLENIUM, Galantis, Amelie Lens, Myke Towers, Grupo Frontera, Alexis y Fido, Subtronics, Kapo y Caloncho, entre muchos otros.
El evento también contará con amenidades gratuitas como rueda de Chicago, áreas de descanso y espacios temáticos para fotos. Con tanto por vivir, prepararse bien es tan importante como conseguir las entradas.
- Protégete del sol y el frío
El Empire Music Festival ocurre al aire libre y en un terreno que cambia de temperatura conforme avanza la noche. Llevar bloqueador solar y una gorra es indispensable para las horas de mayor exposición, mientras que taparte la cabeza cuando cae la noche puede marcar la diferencia, ya que el 30% del calor corporal se pierde por ahí.
Un pañuelo o bandana versátil también resulta útil para el frío, el polvo o el sol.
- Lleva todo lo esencial en una cartera impermeable
Un monedero de plástico con cierre zip es ideal para proteger documentos y efectivo de derrames o lluvia. En un festival como el EMF, perder tiempo buscando un cajero significa perderse actuaciones.
Carga tu teléfono antes de salir y lleva un banco de energía. Encontrar un enchufe dentro del recinto es casi imposible, por lo que un cargador portátil completamente cargado desde casa puede ser tu mejor aliado durante todo el día.
Más tips para el Empire Music Festival
- Arma tu propio itinerario
Con tres escenarios simultáneos y más de 30 artistas distribuidos entre el 1 y el 2 de mayo, planificar con anticipación qué actos quieres ver y a qué hora se presentan evitará que pierdas a tus favoritos por no tener claro el horario.
Llevar un reloj también ayuda a no depender del celular para saber la hora.
Define un punto de encuentro con tus amigos
En un festival de esta magnitud, separarse del grupo es casi inevitable. Establecer un lugar de encuentro concreto y reconocible antes de entrar al recinto, preferiblemente cerca de alguna barra con un elemento visual llamativo, facilita reunirse sin perder tiempo.