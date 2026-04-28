 Guía Esencial para Disfrutar el Empire Music Festival
Farándula

Consejos inteligentes para sobrevivir al Empire Music Festival

El Empire Music Festival regresa el 1 y 2 de mayo con más de 30 artistas en el km 37.5 de la Carretera a El Salvador.

Compartir:
Empire Music Festival
Empire Music Festival / FOTO:

El Empire Music Festival 2026 llega en su onceava edición con un cartel de más de 30 artistas nacionales e internacionales repartidos en tres escenarios simultáneos. Entre los invitados confirmados están DJ Snake, ILLENIUM, Galantis, Amelie Lens, Myke Towers, Grupo Frontera, Alexis y Fido, Subtronics, Kapo y Caloncho, entre muchos otros.

El evento también contará con amenidades gratuitas como rueda de Chicago, áreas de descanso y espacios temáticos para fotos. Con tanto por vivir, prepararse bien es tan importante como conseguir las entradas.

  • Protégete del sol y el frío

El Empire Music Festival ocurre al aire libre y en un terreno que cambia de temperatura conforme avanza la noche.  Llevar bloqueador solar y una gorra es indispensable para las horas de mayor exposición, mientras que taparte la cabeza cuando cae la noche puede marcar la diferencia, ya que el 30% del calor corporal se pierde por ahí.

Un pañuelo o bandana versátil también resulta útil para el frío, el polvo o el sol.

  • Lleva todo lo esencial en una cartera impermeable

Un monedero de plástico con cierre zip es ideal para proteger documentos y efectivo de derrames o lluvia.  En un festival como el EMF, perder tiempo buscando un cajero significa perderse actuaciones.

Carga tu teléfono antes de salir y lleva un banco de energía. Encontrar un enchufe dentro del recinto es casi imposible, por lo que un cargador portátil completamente cargado desde casa puede ser tu mejor aliado durante todo el día.

Más tips para el Empire Music Festival

  • Arma tu propio itinerario

Con tres escenarios simultáneos y más de 30 artistas distribuidos entre el 1 y el 2 de mayo, planificar con anticipación qué actos quieres ver y a qué hora se presentan evitará que pierdas a tus favoritos por no tener claro el horario.

Llevar un reloj también ayuda a no depender del celular para saber la hora.

Tres eclipses solares consecutivos sorprenderán al mundo: fechas y dónde podrán verse

Un fenómeno astronómico poco común se acerca: tres eclipses solares ocurrirán en un corto periodo, generando expectativa entre científicos y aficionados.

Define un punto de encuentro con tus amigos

En un festival de esta magnitud, separarse del grupo es casi inevitable. Establecer un lugar de encuentro concreto y reconocible antes de entrar al recinto, preferiblemente cerca de alguna barra con un elemento visual llamativo, facilita reunirse sin perder tiempo.

En Portada

Volcán Santiaguito incrementa actividad; suspenden clases en áreas cercanast
Nacionales

Volcán Santiaguito incrementa actividad; suspenden clases en áreas cercanas

11:12 AM, Abr 28
Sector empresarial rechaza bloqueos y advierte impacto económicot
Nacionales

Sector empresarial rechaza bloqueos y advierte impacto económico

12:07 PM, Abr 28
Subsidio empieza a reflejarse: combustibles muestran baja en preciost
Nacionales

Subsidio empieza a reflejarse: combustibles muestran baja en precios

10:13 AM, Abr 28
Autoridades detectan propagación de reto en centros educativos y activan alertast
Nacionales

Autoridades detectan propagación de reto en centros educativos y activan alertas

01:29 PM, Abr 28
VIDEO: Trump recibe al rey Carlos III en ceremonia de honor en la Casa Blancat
Internacionales

VIDEO: Trump recibe al rey Carlos III en ceremonia de honor en la Casa Blanca

01:23 PM, Abr 28

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026#liganacionalLiga NacionalSemana SantaFiscal GeneralFutbol GuatemaltecoReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos