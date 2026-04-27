Próximos tres eclipses solares: fechas y lugares

Durante 2026 y 2027, el cielo ofrecerá un espectáculo poco habitual: tres eclipses solares consecutivos que podrán observarse en distintas partes del planeta. Este fenómeno forma parte de un ciclo natural, pero no deja de ser impresionante por la cercanía temporal entre cada evento, lo que ha despertado el interés global por la astronomía.
El primero de estos eclipses será el 17 de febrero de 2026, y se tratará de un eclipse solar anular, conocido como el "anillo de fuego". En este tipo de evento, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero no lo cubre por completo, dejando visible un halo brillante alrededor.
Sin embargo, su visibilidad será limitada, ya que la franja principal cruzará zonas remotas como la Antártida, aunque algunas regiones del sur de América podrán apreciarlo de forma parcial. El segundo eclipse ocurrirá el 12 de agosto de 2026 y será uno de los más esperados, ya que será un eclipse solar total.
En este caso, la Luna cubrirá completamente el Sol durante algunos minutos, oscureciendo el cielo como si fuera de noche. Este fenómeno será visible principalmente en regiones del hemisferio norte, incluyendo partes de Europa como España, así como zonas del Atlántico, Groenlandia e Islandia.
Más de los eclipses
El tercer eclipse de esta serie llegará el 6 de febrero de 2027, cerrando este ciclo de eventos astronómicos. Aunque cada eclipse tiene características distintas, anular o total, lo que los une es su cercanía en el tiempo, ya que todos ocurren dentro de un periodo aproximado de un año, algo que no siempre sucede con frecuencia.
Estos eclipses forman parte de lo que se conoce como "temporadas de eclipses", que ocurren cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean de forma precisa.
En cada temporada pueden darse dos o incluso tres eclipses, separados por pocas semanas, lo que explica esta secuencia poco común.