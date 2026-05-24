MLS se suma a la cuenta regresiva del Mundial 2026

La MLS celebra la diversidad del Mundial 2026 con camisetas que incluyen banderas nacionales; Olger Escobar portó la de Guatemala.

A pocas semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Major League Soccer (MLS) ha puesto en marcha una iniciativa especial que busca conectar su competición con la máxima cita del fútbol mundial. Durante los partidos del 23 y 24 de mayo, los jugadores de la liga han salido al campo con uniformes conmemorativos que rinden homenaje a las 48 selecciones nacionales que participarán en el torneo, creando un ambiente de anticipación y celebración en cada estadio.

Uno de los elementos más llamativos de esta campaña es la personalización de los dorsales. Los números en la parte posterior de las camisetas incorporan las banderas de los países clasificados al Mundial, enmarcadas en contornos negros o blancos según el color principal de cada uniforme. Este diseño no solo aporta un componente estético innovador, sino que también simboliza la diversidad y el carácter global que tendrá la Copa del Mundo 2026.

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Major League Soccer players are featuring special World Cup-inspired designs on their jerseys during matches on May 23 and 24. The numbers on the backs incorporate the... pic.twitter.com/6KDx2pzQyk — Footy Headlines (@Footy_Headlines) May 24, 2026

Jugadores portan la bandera de su país en la MLS

Además, cada futbolista porta un parche en la parte frontal de la camiseta con la bandera de su nacionalidad o ciudadanía declarada. Un caso destacado fue el del jugador Olger Escobar, quien lució la bandera de Guatemala en el encuentro entre DC United y CF Montréal, partido que terminó en un emocionante empate 4-4. Este gesto ha sido ampliamente valorado por los aficionados, al reforzar el sentido de identidad dentro del contexto internacional del fútbol.

La iniciativa forma parte de un fin de semana especial de despedida previo a la pausa del calendario de la MLS. Las camisetas utilizadas en estos encuentros serán posteriormente subastadas a nivel de toda la liga, con fines conmemorativos y de colección. Con la Copa Mundial programada para comenzar el 11 de junio y el regreso de la temporada regular de la MLS el 16 de julio, esta campaña se presenta como un puente simbólico entre la competición doméstica y el evento futbolístico más importante del mundo.

Celebrating the World Cup on the final matchday before the tournament. ?



Be on the lookout this weekend as all clubs across the league will showcase special edition player kits featuring country patches and flag name and numbers, followed by a league-wide auction. pic.twitter.com/8k4zpV71K7 — Major League Soccer (@MLS) May 23, 2026

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