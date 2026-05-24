¿Por qué los futbolistas no pueden quitarse la camisa?

La FIFA penaliza a los futbolistas con tarjeta amarilla por este gesto, pero las razones van mucho más allá de lo que imaginas.

En 2004, Jerome Valcke, director de mercadotecnia y publicidad de la FIFA, explicó que cuando los futbolistas celebran un gol, las cámaras los enfocan directamente. Si un jugador se quita la camiseta, no se pueden ver las marcas que patrocinan a los clubes, lo que causa que las empresas pierdan ingresos significativos.

Este argumento fue decisivo para que Joseph Blatter, presidente de la FIFA en ese entonces, aceptara la implementación de la regla 12 que castiga a todo jugador que se quite la camiseta durante un partido. El primer futbolista en quitarse la camiseta para celebrar un gol fue Carlos Alfaro Moreno, quien festejó así el gol del triunfo de Platense 1-0 sobre Temperley en un duelo de desempate por el descenso en el fútbol argentino.

Sin embargo, durante muchos años quitarse la camiseta no estaba expresamente prohibido, y la decisión de cada árbitro dependía de su interpretación del reglamento. La situación cambió significativamente cuando futbolistas comenzaron a aprovechar los momentos de celebración para transmitir mensajes.

La FIFA temía que el fútbol se transformara en una plataforma descontrolada para exhibir consignas o campañas ajenas al deporte, ya que en la época donde el negocio televisivo crecía aceleradamente, mantener cierta uniformidad visual se consideraba fundamental. La medida de prohibir quitarse la camiseta evita que los jugadores muestren debajo otra camiseta con mensajes políticos, religiosos, racistas o publicitarios no autorizados.

¡No se pueden quitar la camisa!

De esta manera, la FIFA logró proteger múltiples aspectos simultáneamente: el control de mensajes en la cancha, la visibilidad de patrocinadores y la imagen institucional de la federación. A pesar de la sanción establecida, muchos futbolistas continúan sin considerar esta regla cuando festejan un gol, ya sea para transmitir un mensaje, para recordar a algún fallecido o simplemente por la euforia del tanto conseguido.

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La tarjeta amarilla automática se ha convertido en un precio que algunos jugadores están dispuestos a pagar con tal de expresar lo que llevan en el corazón durante esos momentos de máxima emoción en el campo de juego.

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