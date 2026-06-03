Haití golea a la Nueva Zelanda de Tim Payne

El futbolista más viral del momento, Tim Payne, vivió una noche para el olvido tras la contundente derrota 4-0 de Nueva Zelanda frente a Haití.

La selección de Haití firmó una contundente victoria por 4-0 sobre Nueva Zelanda en un partido amistoso de preparación para la Copa Mundial de 2026, disputado ante una multitud entregada a la causa caribeña. El encuentro sirvió para confirmar el buen momento del combinado haitiano y, al mismo tiempo, devolver a la realidad a un conjunto neozelandés que llegaba rodeado de atención mediática debido a la inesperada popularidad de su lateral derecho, Tim Payne.

Durante los últimos días, Payne se convirtió en una sensación de las redes sociales gracias a una campaña impulsada por el creador de contenido argentino conocido como ElScarso. El defensor pasó de tener apenas unos miles de seguidores a reunir millones en muy poco tiempo, convirtiéndose en uno de los futbolistas más comentados del momento. Sin embargo, la fama digital no tuvo influencia sobre el terreno de juego. De hecho, la primera anotación haitiana nació por su sector defensivo, una acción que marcó el inicio de una noche complicada para la zaga oceánica.

Disappointing night in Fort Lauderdale. pic.twitter.com/dZhpj9R1jO — New Zealand Football ?? (@NZ_Football) June 3, 2026

Tim Payne no pudo frenar el ataque haitiano

Impulsado por una afición que llenó las gradas de rojo y azul, Haití dominó gran parte del compromiso. Aunque Nueva Zelanda intentó reaccionar y generó algunas oportunidades para igualar el marcador, la defensa haitiana y su guardameta respondieron con solvencia. La energía de los aficionados fue constante durante los noventa minutos, creando un ambiente festivo que acompañó cada avance del equipo caribeño y fortaleció la confianza de los jugadores sobre el césped.

En la segunda mitad, Haití terminó de sentenciar el encuentro. Lenny Joseph amplió la ventaja poco después del descanso, mientras que Frantzdy Pierrot anotó el tercer tanto con un certero cabezazo. Ya en los minutos finales, Duke Lacroix completó la goleada tras una rápida transición ofensiva.

El resultado confirmó el potencial ofensivo de Haití de cara a su regreso a una Copa del Mundo después de más de cinco décadas de ausencia, mientras que Nueva Zelanda dejó en evidencia aspectos defensivos que deberá corregir antes del inicio del torneo.

Tim Payne se está volviendo tendencia previo a la cita mundialista 2026 - Captura de video e IG de Tim Payne

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